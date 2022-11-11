https://ria.ru/20221111/stremousov-1830722066.html

В Симферополе началось отпевание Кирилла Стремоусова

В Симферополе началось отпевание Кирилла Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022

В Симферополе началось отпевание Кирилла Стремоусова

Церемония отпевания погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова началась в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, на... РИА Новости, 11.11.2022

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кирилл стремоусов

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сергей кириенко

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Церемония отпевания погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова началась в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя, на ней присутствуют замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент РИА Новости.Служители церкви приступили к церемонии отпевания Стремоусова. Среди пришедших также близкие погибшего - жена и дети.Как сообщалось ранее, гроб с телом погибшего замглавы администрации Херсонской области доставили в собор и, открыв, установили в центре, лицо погибшего прикрыто вуалью. У стен выставлены траурные венки, на поминальном столе установлена фотография погибшего с траурной лентой.Стремоусов погиб в среду в ДТП.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830348611.html

симферополь

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В кафедральном соборе Симферополя проходит подготовка к отпеванию Стремоусова Отпевание Стремоусова в кафедральном соборе Симферополя начнется в 11 утра, в соборе почти всё подготовлено для церемонии, передает корреспондент РИА Новости 2022-11-11T11:26 true PT0M19S

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кирилл стремоусов, симферополь, сергей кириенко, владимир сальдо, херсонская область , общество