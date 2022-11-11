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Суд в США отменил план Байдена по списанию образовательных кредитов
Суд в США отменил план Байдена по списанию образовательных кредитов - РИА Новости, 11.11.2022
Суд в США отменил план Байдена по списанию образовательных кредитов
Суд в США заблокировал инициативу президента Джо Байдена, предполагающую списание образовательных кредитов на сотни миллиардов долларов, однако администрация... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:00
2022-11-11T07:00
2022-11-11T07:00
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Суд в США заблокировал инициативу президента Джо Байдена, предполагающую списание образовательных кредитов на сотни миллиардов долларов, однако администрация намерена обжаловать вердикт.План Байдена, который он активно рекламировал в преддверии выборов в конгресс, предполагает прощение задолженности на сумму до 20 тысяч долларов в каждом случае. По данным Белого дома, заявки на участие в программе поступили от 26 миллионов американцев.Решение было вынесено в ответ на обращение двух истцов, которые задолжали за обучение, но не подпадали под критерии программы. Судья Марк Питтмэн постановил, что, реализуя программу, администрация как исполнительная власть действует без должных полномочий со стороны законодательной власти - конгресса.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация решительно не согласна с вердиктом окружного суда и министерство юстиции уже подало на него апелляцию.
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в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, техас
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США, Техас
Суд в США отменил план Байдена по списанию образовательных кредитов
Суд в США отменил план Байдена по списанию образовательных кредитов на миллиарды долларов
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Суд в США заблокировал инициативу президента Джо Байдена, предполагающую списание образовательных кредитов на сотни миллиардов долларов, однако администрация намерена обжаловать вердикт.
План Байдена, который он активно рекламировал в преддверии выборов в конгресс, предполагает прощение задолженности на сумму до 20 тысяч долларов в каждом случае. По данным Белого дома, заявки на участие в программе поступили от 26 миллионов американцев.
"Суд объявляет программу незаконной и отменяет ее", - говорится в постановлении федерального суда по северному округу штата Техас.
Решение было вынесено в ответ на обращение двух истцов, которые задолжали за обучение, но не подпадали под критерии программы. Судья Марк Питтмэн постановил, что, реализуя программу, администрация как исполнительная власть действует без должных полномочий со стороны законодательной власти - конгресса.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что администрация решительно не согласна с вердиктом окружного суда и министерство юстиции уже подало на него апелляцию.