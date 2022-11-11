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Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830742414.html
Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации
Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопросы о докладе командующего объединенной группировкой российских войск Сергея... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:24
2022-11-11T12:24
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопросы о докладе командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне спецоперации и приказ министра обороны страны Сергея Шойгу об отводе войск за Днепр на херсонском направлении."Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь опять же за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент страны Владимир Путин оценил доклад командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне СВО и приказ министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск за Днепр на херсонском направлении.Его также спросили о том, обсуждались ли эти решения предварительно в Кремле, Песков обратил внимание, что эта тема также касается хода СВО."Я не могу это комментировать", - добавил Песков.
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россия, херсон, херсонская область , сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:24 11.11.2022
 
Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации

Песков перенаправил в Минобороны вопросы об отводе российских войск за Днепр

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБТР-80 российских военнослужащих
БТР-80 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопросы о докладе командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне спецоперации и приказ министра обороны страны Сергея Шойгу об отводе войск за Днепр на херсонском направлении.
"Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь опять же за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент страны Владимир Путин оценил доклад командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне СВО и приказ министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск за Днепр на херсонском направлении.
Его также спросили о том, обсуждались ли эти решения предварительно в Кремле, Песков обратил внимание, что эта тема также касается хода СВО.
"Я не могу это комментировать", - добавил Песков.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:22Специальная военная операция на Украине
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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