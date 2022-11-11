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Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации

Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022

Песков перенаправил в Минобороны вопросы об обстановке в зоне спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопросы о докладе командующего объединенной группировкой российских войск Сергея... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:24

2022-11-11T12:24

2022-11-11T12:24

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопросы о докладе командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне спецоперации и приказ министра обороны страны Сергея Шойгу об отводе войск за Днепр на херсонском направлении."Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь опять же за какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как президент страны Владимир Путин оценил доклад командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина об обстановке в зоне СВО и приказ министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск за Днепр на херсонском направлении.Его также спросили о том, обсуждались ли эти решения предварительно в Кремле, Песков обратил внимание, что эта тема также касается хода СВО."Я не могу это комментировать", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221111/kherson-1830741827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсон, херсонская область , сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины