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Европарламент призвал создать оборонный союз в поддержку НАТО

Европарламент призвал создать оборонный союз в поддержку НАТО - РИА Новости, 11.11.2022

Европарламент призвал создать оборонный союз в поддержку НАТО

Европейский парламент считает необходимым создать стабильный союз безопасности и обороны, который дополнит НАТО, чтобы помочь небольшим странам вроде Молдавии,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:45

2022-11-11T11:45

2022-11-11T11:48

в мире

роберта метсола

молдавия

нато

кишинев

европарламент

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Европейский парламент считает необходимым создать стабильный союз безопасности и обороны, который дополнит НАТО, чтобы помочь небольшим странам вроде Молдавии, заявила на брифинге в Кишиневе глава европейского законодательного органа Роберта Метсола.Ранее пресс-служба МВД Молдавии сообщила, что сбитая украинской системой ПВО ракета упала в понедельник на окраине молдавского села Наславча, расположенного на севере страны, пострадавших нет, но в нескольких домах выбиты стекла. Блок коммунистов и социалистов предложил заслушать министра обороны на пленарном заседании парламента, но эта инициатива не нашла поддержки. Прокуратура Молдавии завела уголовное дело по факту нарушения воздушного пространства страны."Нам нужно укреплять инфраструктуру безопасности. Европейский парламент высказался очень четко: нам необходимо создать стабильный союз безопасности и обороны, который дополнит НАТО и поможет таким странам, как Молдавия, предотвратить другие возможные серьезные инциденты", - заявила Метсола.По ее словам, европейские власти проинформированы об инциденте, с которым столкнулась Молдавия, и считают его тревожным сигналом.

https://ria.ru/20221111/nato-1830704375.html

молдавия

кишинев

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в мире, роберта метсола, молдавия, нато, кишинев, европарламент