https://ria.ru/20221111/sistema-1830857776.html
России нужна единая система идентификации пользователей, заявили в Минцифры
России нужна единая система идентификации пользователей, заявили в Минцифры - РИА Новости, 11.11.2022
России нужна единая система идентификации пользователей, заявили в Минцифры
России нужна единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:02
2022-11-11T16:02
2022-11-11T16:02
технологии
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. России нужна единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis."Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками – главный способ это построить. У нас во главе – удобство пользователя, защищенность и безопасность. Важно обеспечить бесшовность перехода пользователя из системы "Госуслуг" в другие системы", - сказал Шадаев.Он также добавил, что "вся система идентификации, которую государство строит на "Госуслугах", уже имеет большой масштаб проникновения, и это во многом случилось благодаря участию банков".Кроме того, он сообщил , что "на этой неделе мы перешагнули 100 миллионов подтвержденных учетных записей на "Госуслугах". "Цифры значимая, из них, конечно, в последнее время особенно, большая часть подтверждалась банками", - отметил Шадаев.
https://ria.ru/20221111/rubl-1830822076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
России нужна единая система идентификации пользователей, заявили в Минцифры
Глава Минцифры Шадаев: России нужна единая система идентификации пользователей
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. России нужна единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками – главный способ это построить. У нас во главе – удобство пользователя, защищенность и безопасность. Важно обеспечить бесшовность перехода пользователя из системы "Госуслуг" в другие системы", - сказал Шадаев.
Он также добавил, что "вся система идентификации, которую государство строит на "Госуслугах", уже имеет большой масштаб проникновения, и это во многом случилось благодаря участию банков".
Кроме того, он сообщил , что "на этой неделе мы перешагнули 100 миллионов подтвержденных учетных записей на "Госуслугах". "Цифры значимая, из них, конечно, в последнее время особенно, большая часть подтверждалась банками", - отметил Шадаев.