https://ria.ru/20221111/sistema-1830857776.html

России нужна единая система идентификации пользователей, заявили в Минцифры

России нужна единая система идентификации пользователей, заявили в Минцифры - РИА Новости, 11.11.2022

России нужна единая система идентификации пользователей, заявили в Минцифры

России нужна единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:02

2022-11-11T16:02

2022-11-11T16:02

технологии

максут шадаев

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. России нужна единая система надежной, безопасной идентификации пользователей с простым и безопасным подключением, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis."Государству нужна единая система надежной и безопасной идентификации. И кооперация с банками – главный способ это построить. У нас во главе – удобство пользователя, защищенность и безопасность. Важно обеспечить бесшовность перехода пользователя из системы "Госуслуг" в другие системы", - сказал Шадаев.Он также добавил, что "вся система идентификации, которую государство строит на "Госуслугах", уже имеет большой масштаб проникновения, и это во многом случилось благодаря участию банков".Кроме того, он сообщил , что "на этой неделе мы перешагнули 100 миллионов подтвержденных учетных записей на "Госуслугах". "Цифры значимая, из них, конечно, в последнее время особенно, большая часть подтверждалась банками", - отметил Шадаев.

https://ria.ru/20221111/rubl-1830822076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)