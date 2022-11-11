https://ria.ru/20221111/seul-1830716906.html
Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт
Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт - РИА Новости, 11.11.2022
Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт
Возможная поставка Южной Кореей через США 100 тысяч боеприпасов Украине перечеркнула бы все позитивные результаты в отношениях, которые Москва и Сеул добились... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:13
2022-11-11T11:13
2022-11-11T11:14
в мире
руслан пухов
сеул
южная корея
киев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможная поставка Южной Кореей через США 100 тысяч боеприпасов Украине перечеркнула бы все позитивные результаты в отношениях, которые Москва и Сеул добились за 30 лет, её нужно сорвать, задействовав доступные рычаги влияния, заявил РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.Так он прокомментировал публикацию Wall Street Journal, согласно которой Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те затем намерены поставить Украине. Источники, знакомые с деталями "секретной сделки", утверждают, что Вашингтон закупит у Сеула для Киева порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий. При этом минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул по-прежнему не намерен поставлять летальные вооружения Киеву."Мы должны четко дать понять Сеулу, как по конфиденциальным каналам, так и открытым, что российское общество не забудет этого недружественного шага. Последние 30 лет мы выстраивали с Южной Кореей конструктивные отношения, и поставкой боеприпасов на Украину этим отношениям будет нанесен катастрофический ущерб. В этом направлении должны работать все наши профильные органы – МИД, ФСВТС, разведка", - сказал Пухов.Эксперт отметил, что поставка 100 тысяч артиллерийских боеприпасов может теоретически привести к гибели и ранениям нескольких сотен российских бойцов."Понятное дело, что Южная Корея – союзники США, там размещены американские войска и так далее, но мы не поймем, если южнокорейцы будут, пускай и косвенно, участвовать в убийстве россиян. Мы должны приложить все усилия, чтобы этой поставки не произошло или она как минимум была бы замедлена", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, руслан пухов, сеул, южная корея, киев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия
В мире, Руслан Пухов, Сеул, Южная Корея, Киев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Россия
11:13 11.11.2022 (обновлено: 11:14 11.11.2022)
Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт
Эксперт Пухов: поставки Южной Кореей боеприпасов Украине испортят отношения с Россией
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможная поставка Южной Кореей через США 100 тысяч боеприпасов Украине перечеркнула бы все позитивные результаты в отношениях, которые Москва и Сеул добились за 30 лет, её нужно сорвать, задействовав доступные рычаги влияния, заявил РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.
Так он прокомментировал публикацию Wall Street Journal, согласно которой Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те затем намерены поставить Украине. Источники, знакомые с деталями "секретной сделки", утверждают, что Вашингтон закупит у Сеула для Киева порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий. При этом минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул по-прежнему не намерен поставлять летальные вооружения Киеву.
"Мы должны четко дать понять Сеулу, как по конфиденциальным каналам, так и открытым, что российское общество не забудет этого недружественного шага. Последние 30 лет мы выстраивали с Южной Кореей конструктивные отношения, и поставкой боеприпасов на Украину этим отношениям будет нанесен катастрофический ущерб. В этом направлении должны работать все наши профильные органы – МИД, ФСВТС
, разведка", - сказал Пухов.
Эксперт отметил, что поставка 100 тысяч артиллерийских боеприпасов может теоретически привести к гибели и ранениям нескольких сотен российских бойцов.
"Понятное дело, что Южная Корея – союзники США, там размещены американские войска и так далее, но мы не поймем, если южнокорейцы будут, пускай и косвенно, участвовать в убийстве россиян. Мы должны приложить все усилия, чтобы этой поставки не произошло или она как минимум была бы замедлена", - подчеркнул собеседник агентства.