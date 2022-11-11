https://ria.ru/20221111/seul-1830716906.html

Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт

Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт - РИА Новости, 11.11.2022

Военные поставки Киеву осложнят отношения Сеула и Москвы, заявил эксперт

Возможная поставка Южной Кореей через США 100 тысяч боеприпасов Украине перечеркнула бы все позитивные результаты в отношениях, которые Москва и Сеул добились... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:13

2022-11-11T11:13

2022-11-11T11:14

в мире

руслан пухов

сеул

южная корея

киев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602749510_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_15683262bc9f59a90d2a72fc034fd80a.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможная поставка Южной Кореей через США 100 тысяч боеприпасов Украине перечеркнула бы все позитивные результаты в отношениях, которые Москва и Сеул добились за 30 лет, её нужно сорвать, задействовав доступные рычаги влияния, заявил РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.Так он прокомментировал публикацию Wall Street Journal, согласно которой Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те затем намерены поставить Украине. Источники, знакомые с деталями "секретной сделки", утверждают, что Вашингтон закупит у Сеула для Киева порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий. При этом минобороны Южной Кореи заявило, что Сеул по-прежнему не намерен поставлять летальные вооружения Киеву."Мы должны четко дать понять Сеулу, как по конфиденциальным каналам, так и открытым, что российское общество не забудет этого недружественного шага. Последние 30 лет мы выстраивали с Южной Кореей конструктивные отношения, и поставкой боеприпасов на Украину этим отношениям будет нанесен катастрофический ущерб. В этом направлении должны работать все наши профильные органы – МИД, ФСВТС, разведка", - сказал Пухов.Эксперт отметил, что поставка 100 тысяч артиллерийских боеприпасов может теоретически привести к гибели и ранениям нескольких сотен российских бойцов."Понятное дело, что Южная Корея – союзники США, там размещены американские войска и так далее, но мы не поймем, если южнокорейцы будут, пускай и косвенно, участвовать в убийстве россиян. Мы должны приложить все усилия, чтобы этой поставки не произошло или она как минимум была бы замедлена", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html

сеул

южная корея

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, руслан пухов, сеул, южная корея, киев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия