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Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием - РИА Новости, 11.11.2022
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Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием
Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием - РИА Новости, 11.11.2022
Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием
Президент России Владимир Путин поздравил нового главу РАН Геннадия Красникова с избранием на пост, отметив, что ему бы очень хотелось, чтобы академия под новым РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:50
2022-11-11T14:07
российская академия наук
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил нового главу РАН Геннадия Красникова с избранием на пост, отметив, что ему бы очень хотелось, чтобы академия под новым руководством играла важную роль по всем направлениям."Мне бы очень хотелось, чтобы под вашим руководством академия в сегодняшних условиях играла все более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, в общем, по всем направлениям: и по гуманитарным наукам, и по естественным наукам", - сказал Путин.Президент отметил, что Красников кроме того, что теперь занимает высокую должность президента РАН, еще и является ведущим специалистом в важнейшей сфере микроэлектроники."Надеюсь, что и ваша новая позиция позволит вам развивать то направление, которому вы посвятили многие-многие годы своей жизни, добились выдающихся результатов", - добавил он.
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российская академия наук, владимир путин, политика
Российская академия наук, Владимир Путин, Политика
13:50 11.11.2022 (обновлено: 14:07 11.11.2022)
 
Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием

Путин на встрече с новым главой РАН Красниковым поздравил его с избранием на должность

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил нового главу РАН Геннадия Красникова с избранием на пост, отметив, что ему бы очень хотелось, чтобы академия под новым руководством играла важную роль по всем направлениям.
"Мне бы очень хотелось, чтобы под вашим руководством академия в сегодняшних условиях играла все более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, в общем, по всем направлениям: и по гуманитарным наукам, и по естественным наукам", - сказал Путин.
Президент отметил, что Красников кроме того, что теперь занимает высокую должность президента РАН, еще и является ведущим специалистом в важнейшей сфере микроэлектроники.
"Надеюсь, что и ваша новая позиция позволит вам развивать то направление, которому вы посвятили многие-многие годы своей жизни, добились выдающихся результатов", - добавил он.
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