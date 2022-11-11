https://ria.ru/20221111/ran-1830779942.html

Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием

Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием - РИА Новости, 11.11.2022

Путин поздравил нового главу РАН Красникова с избранием

Президент России Владимир Путин поздравил нового главу РАН Геннадия Красникова с избранием на пост, отметив, что ему бы очень хотелось, чтобы академия под новым РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:50

2022-11-11T13:50

2022-11-11T14:07

российская академия наук

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил нового главу РАН Геннадия Красникова с избранием на пост, отметив, что ему бы очень хотелось, чтобы академия под новым руководством играла важную роль по всем направлениям."Мне бы очень хотелось, чтобы под вашим руководством академия в сегодняшних условиях играла все более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, в общем, по всем направлениям: и по гуманитарным наукам, и по естественным наукам", - сказал Путин.Президент отметил, что Красников кроме того, что теперь занимает высокую должность президента РАН, еще и является ведущим специалистом в важнейшей сфере микроэлектроники."Надеюсь, что и ваша новая позиция позволит вам развивать то направление, которому вы посвятили многие-многие годы своей жизни, добились выдающихся результатов", - добавил он.

https://ria.ru/20220926/krasnikov-1819548415.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

российская академия наук, владимир путин, политика