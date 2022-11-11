https://ria.ru/20221111/putin-1830740202.html

Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым

Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым - РИА Новости, 11.11.2022

Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:18

2022-11-11T12:18

2022-11-11T12:18

россия

владимир путин

российская академия наук

дмитрий песков

геннадий красников

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента в первой половине дня запланирован международный телефонный разговор. Я думаю, что в течение часа-полутора мы дадим вам сообщение", - сказал Песков журналистам.По его словам, в течение дня у Путина состоится много непубличных встреч и внутренних совещаний."Из публичного сегодня он позанимается делами Российской академии наук. Сегодня состоится его первая встреча с недавно избранным президентом РАН Геннадием Красниковым", - уточнил Песков.Новый глава РАН информирует главу государства о том, как дальше будет строиться работа академии наук, укрепляться ее потенциал и повышаться прикладная эффективность академии для нужд государства, добавил Песков.

https://ria.ru/20221110/vstrecha-1830518880.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, российская академия наук, дмитрий песков, геннадий красников