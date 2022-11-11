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Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым - РИА Новости, 11.11.2022
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Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым
Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым - РИА Новости, 11.11.2022
Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:18
2022-11-11T12:18
россия
владимир путин
российская академия наук
дмитрий песков
геннадий красников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента в первой половине дня запланирован международный телефонный разговор. Я думаю, что в течение часа-полутора мы дадим вам сообщение", - сказал Песков журналистам.По его словам, в течение дня у Путина состоится много непубличных встреч и внутренних совещаний."Из публичного сегодня он позанимается делами Российской академии наук. Сегодня состоится его первая встреча с недавно избранным президентом РАН Геннадием Красниковым", - уточнил Песков.Новый глава РАН информирует главу государства о том, как дальше будет строиться работа академии наук, укрепляться ее потенциал и повышаться прикладная эффективность академии для нужд государства, добавил Песков.
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россия, владимир путин, российская академия наук, дмитрий песков, геннадий красников
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Дмитрий Песков, Геннадий Красников
12:18 11.11.2022
 
Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым

Путин в пятницу проведет телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента в первой половине дня запланирован международный телефонный разговор. Я думаю, что в течение часа-полутора мы дадим вам сообщение", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в течение дня у Путина состоится много непубличных встреч и внутренних совещаний.
"Из публичного сегодня он позанимается делами Российской академии наук. Сегодня состоится его первая встреча с недавно избранным президентом РАН Геннадием Красниковым", - уточнил Песков.
Новый глава РАН информирует главу государства о том, как дальше будет строиться работа академии наук, укрепляться ее потенциал и повышаться прикладная эффективность академии для нужд государства, добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 14:59
Песков подтвердил регулярные встречи Путина с Шойгу
 
РоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукДмитрий ПесковГеннадий Красников
 
 
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