https://ria.ru/20221111/putin-1830740202.html
Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым
Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым - РИА Новости, 11.11.2022
Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:18
2022-11-11T12:18
2022-11-11T12:18
россия
владимир путин
российская академия наук
дмитрий песков
геннадий красников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента в первой половине дня запланирован международный телефонный разговор. Я думаю, что в течение часа-полутора мы дадим вам сообщение", - сказал Песков журналистам.По его словам, в течение дня у Путина состоится много непубличных встреч и внутренних совещаний."Из публичного сегодня он позанимается делами Российской академии наук. Сегодня состоится его первая встреча с недавно избранным президентом РАН Геннадием Красниковым", - уточнил Песков.Новый глава РАН информирует главу государства о том, как дальше будет строиться работа академии наук, укрепляться ее потенциал и повышаться прикладная эффективность академии для нужд государства, добавил Песков.
https://ria.ru/20221110/vstrecha-1830518880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российская академия наук, дмитрий песков, геннадий красников
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Дмитрий Песков, Геннадий Красников
Путин в пятницу встретится с новым президентом РАН Красниковым
Путин в пятницу проведет телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор и встретится с новым президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента в первой половине дня запланирован международный телефонный разговор. Я думаю, что в течение часа-полутора мы дадим вам сообщение", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в течение дня у Путина состоится много непубличных встреч и внутренних совещаний.
"Из публичного сегодня он позанимается делами Российской академии наук. Сегодня состоится его первая встреча с недавно избранным президентом РАН Геннадием Красниковым", - уточнил Песков.
Новый глава РАН информирует главу государства о том, как дальше будет строиться работа академии наук, укрепляться ее потенциал и повышаться прикладная эффективность академии для нужд государства, добавил Песков.