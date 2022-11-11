https://ria.ru/20221111/propaganda-1830946787.html

За нарушение запрета пропаганды педофилии предложили сажать в тюрьму

За нарушение запрета пропаганды педофилии предложили сажать в тюрьму - РИА Новости, 11.11.2022

За нарушение запрета пропаганды педофилии предложили сажать в тюрьму

Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которой лицо,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:29

2022-11-11T19:29

2022-11-11T19:33

общество

николай бурляев

дети

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которой лицо, подвергнутое административному наказанию за пропаганду педофилии, предлагается наказывать вплоть до лишения свободы до двух лет, копия соответствующего документа имеется в распоряжении РИА Новости."Пропаганда педофилии, выражающаяся в распространении информации, направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии, формирование привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние: наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет", - сообщается в тексте документа.Кроме того, депутаты подчеркнули, что повторное нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием средств массовой информации предполагает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет."Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, - наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщается в тексте документа.

https://ria.ru/20221111/popravka-1830941992.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, николай бурляев, дети