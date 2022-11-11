https://ria.ru/20221111/propaganda-1830946787.html
За нарушение запрета пропаганды педофилии предложили сажать в тюрьму
За нарушение запрета пропаганды педофилии предложили сажать в тюрьму - РИА Новости, 11.11.2022
За нарушение запрета пропаганды педофилии предложили сажать в тюрьму
Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которой лицо,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:29
2022-11-11T19:29
2022-11-11T19:33
общество
николай бурляев
дети
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которой лицо, подвергнутое административному наказанию за пропаганду педофилии, предлагается наказывать вплоть до лишения свободы до двух лет, копия соответствующего документа имеется в распоряжении РИА Новости."Пропаганда педофилии, выражающаяся в распространении информации, направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии, формирование привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние: наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет", - сообщается в тексте документа.Кроме того, депутаты подчеркнули, что повторное нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием средств массовой информации предполагает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет."Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, - наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщается в тексте документа.
https://ria.ru/20221111/popravka-1830941992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, николай бурляев, дети
Общество, Николай Бурляев, Дети
19:29 11.11.2022 (обновлено: 19:33 11.11.2022)
За нарушение запрета пропаганды педофилии предложили сажать в тюрьму
В поправку за нарушение запрета пропаганды педофилии включили уголовную ответственность
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которой лицо, подвергнутое административному наказанию за пропаганду педофилии, предлагается наказывать вплоть до лишения свободы до двух лет, копия соответствующего документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Пропаганда педофилии, выражающаяся в распространении информации, направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии, формирование привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние: наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет", - сообщается в тексте документа.
Кроме того, депутаты подчеркнули, что повторное нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием средств массовой информации предполагает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
"Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, - наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщается в тексте документа.