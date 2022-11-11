Киев разрешил Варшаве поиск могил убитых националистами поляков
Польский фонд сообщил о разрешении Киева на поиск могил убитых националистами поляков
Участники марша националистов в Киеве . Архивное фото
ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Украина разрешила польской стороне провести поиск могил и эксгумацию останков поляков, убитых украинскими националистами в годы Второй мировой войны, сообщает польский Фонд "Свобода и демократия".
"Фонд "Свобода и демократия" первым в истории получил разрешение украинской стороны на поиск и эксгумацию могил поляков, убитых УПА* на территории Украины", - говорится в сообщении Фонда.
Уточняется, что разрешение получено на археологические и поисковые работы в городе Пужники в районе Ивано-Франковска, где находятся могилы поляков, убитых в феврале 1945 года.
"Мы благодарим украинские власти за это важное решение, а также всех представителей Польши, в частности, президента, премьер-министра, министра культуры и национального наследия, которые принимали меры для получения разрешения на поиск и эксгумацию наших соотечественников, чьи останки покоятся на территории Украины", - говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "Украинская сторона официально сообщила нам, что возможны поисковые работы с участием польских специалистов на территории Украины", - цитирует его агентство РАР.
Замминистра добавил, что факт официального разрешения на проведение поисковых работ "является большим изменением по сравнению с тем, как ранее украинские власти подходили к этой ситуации".
С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события названы "Волынской резней". Началом считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) были убиты не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к бандеровцам присоединились около 5 тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села.
Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вместе с бандеровцами участие в геноциде поляков принимали и военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина".
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