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Киев разрешил Варшаве поиск могил убитых националистами поляков - РИА Новости, 11.11.2022
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Киев разрешил Варшаве поиск могил убитых националистами поляков
Киев разрешил Варшаве поиск могил убитых националистами поляков - РИА Новости, 11.11.2022
Киев разрешил Варшаве поиск могил убитых националистами поляков
Украина разрешила польской стороне провести поиск могил и эксгумацию останков поляков, убитых украинскими националистами в годы Второй мировой войны, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:23
2022-11-11T13:23
в мире
марчин пшидач
матеуш моравецкий
польша
украина
киев
верховная рада украины
украинская повстанческая армия
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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Украина разрешила польской стороне провести поиск могил и эксгумацию останков поляков, убитых украинскими националистами в годы Второй мировой войны, сообщает польский Фонд "Свобода и демократия"."Фонд "Свобода и демократия" первым в истории получил разрешение украинской стороны на поиск и эксгумацию могил поляков, убитых УПА* на территории Украины", - говорится в сообщении Фонда.Уточняется, что разрешение получено на археологические и поисковые работы в городе Пужники в районе Ивано-Франковска, где находятся могилы поляков, убитых в феврале 1945 года."Мы благодарим украинские власти за это важное решение, а также всех представителей Польши, в частности, президента, премьер-министра, министра культуры и национального наследия, которые принимали меры для получения разрешения на поиск и эксгумацию наших соотечественников, чьи останки покоятся на территории Украины", - говорится в сообщении.Данную информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "Украинская сторона официально сообщила нам, что возможны поисковые работы с участием польских специалистов на территории Украины", - цитирует его агентство РАР.Замминистра добавил, что факт официального разрешения на проведение поисковых работ "является большим изменением по сравнению с тем, как ранее украинские власти подходили к этой ситуации".С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события названы "Волынской резней". Началом считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) были убиты не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к бандеровцам присоединились около 5 тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села.Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вместе с бандеровцами участие в геноциде поляков принимали и военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина".Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 150 тысяч человек - мужчин, женщин, стариков и детей.Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран. Польша не отступится от темы Волынской резни в отношениях с Украиной, заявлял премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.*Экстремистская организация, запрещенная в России
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в мире, марчин пшидач, матеуш моравецкий, польша, украина, киев, верховная рада украины, украинская повстанческая армия
В мире, Марчин Пшидач, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Украинская повстанческая армия
13:23 11.11.2022
 
Киев разрешил Варшаве поиск могил убитых националистами поляков

Польский фонд сообщил о разрешении Киева на поиск могил убитых националистами поляков

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники марша националистов в Киеве
Участники марша националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов в Киеве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Украина разрешила польской стороне провести поиск могил и эксгумацию останков поляков, убитых украинскими националистами в годы Второй мировой войны, сообщает польский Фонд "Свобода и демократия".
"Фонд "Свобода и демократия" первым в истории получил разрешение украинской стороны на поиск и эксгумацию могил поляков, убитых УПА* на территории Украины", - говорится в сообщении Фонда.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Уточняется, что разрешение получено на археологические и поисковые работы в городе Пужники в районе Ивано-Франковска, где находятся могилы поляков, убитых в феврале 1945 года.
"Мы благодарим украинские власти за это важное решение, а также всех представителей Польши, в частности, президента, премьер-министра, министра культуры и национального наследия, которые принимали меры для получения разрешения на поиск и эксгумацию наших соотечественников, чьи останки покоятся на территории Украины", - говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "Украинская сторона официально сообщила нам, что возможны поисковые работы с участием польских специалистов на территории Украины", - цитирует его агентство РАР.
Замминистра добавил, что факт официального разрешения на проведение поисковых работ "является большим изменением по сравнению с тем, как ранее украинские власти подходили к этой ситуации".
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С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события названы "Волынской резней". Началом считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) были убиты не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к бандеровцам присоединились около 5 тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села.
Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вместе с бандеровцами участие в геноциде поляков принимали и военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина".
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29 апреля, 15:40Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Марш украинских неонацистов в честь годовщины создания УПА*Неонацистские марши в течение последних лет стали для украинского общества нормой. Радикалы спокойно устраивают шествия по улицам городов, выкрикивая антироссийские речевки и лозунги, скопированные у гитлеровцев. На этом видео один из таких маршей — 14 октября 2021 года к годовщине создания Украинской повстанческой армии*.
Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 150 тысяч человек - мужчин, женщин, стариков и детей.
Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран. Польша не отступится от темы Волынской резни в отношениях с Украиной, заявлял премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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Участники Марши националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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В миреМарчин ПшидачМатеуш МоравецкийПольшаУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныУкраинская повстанческая армия
 
 
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