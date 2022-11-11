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В Новый год — на поезде: самые интересные железнодорожные круизы - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html
В Новый год — на поезде: самые интересные железнодорожные круизы
В Новый год — на поезде: самые интересные железнодорожные круизы - РИА Новости, 11.11.2022
В Новый год — на поезде: самые интересные железнодорожные круизы
Российским железным дорогам уже 185 лет: 11 ноября 1837-го открыли движение от Санкт-Петербурга до Павловска. Сейчас без поездов — никуда: только за полугодие... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:00
2022-11-11T11:24
туризм
туризм
маршруты - туризм
туристы
поезда
ржд
кругобайкальская железная дорога
сочи
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Российским железным дорогам уже 185 лет: 11 ноября 1837-го открыли движение от Санкт-Петербурга до Павловска. Сейчас без поездов — никуда: только за полугодие РЖД перевезли более полумиллиарда пассажиров. Развиваются новые форматы, в том числе железнодорожные круизы. Маршрутов множество. Можно отправиться и на ретропоезде: с советским антуражем, но при этом с комфортом. О самых интересных "отелях на рельсах" в осенне-зимнем сезоне и планах на лето — в материале РИА Новости.На ретропоезде — за границуУзнать больше об истории железных дорог помогут ретропоезда. Такие ходят из Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшие города, возят на экскурсии. Один из самых интересных маршрутов — по Кругобайкальской железной дороге, она сама по себе достопримечательность.Есть вариант отправиться и за границу — из Туапсе в Абхазию."Особенность ретропоезда № 927/928 "Сочи" Туапсе — Сочи — Гагра в том, что интерьеры вагонов оформлены в стилистике 1970-80-х, — рассказывают в АО "Федеральная пассажирская компания". — В составе имеется вагон-ресторан, а также фотокупе с советской атрибутикой для снимков на память".Несмотря на исторический антураж, вагоны — с современной "начинкой," оборудованы дизельными генераторами. "Даже при отключении от внешнего источника питания все системы продолжат функционировать — отопление, санитарные комнаты, освещение", — объясняют в компании.В Новый год на таком поезде не попадешь. Но есть рейсы на 30 декабря, потом — со 2 по 8 января. На праздник предлагают другой маршрут. "Будет поезд № 921/922 "Новогодняя ночь" Сочи — Роза Хутор — Сочи, — говорят в ФПК. — Прекрасная возможность встретить 2023-й в олимпийской столице".Романтика с комфортомИ все же настоящая железнодорожная романтика — это, конечно, длительные круизы. Ночью спишь, днем гуляешь."Подвижной состав позволяет с комфортом обслуживать пассажиров в формате "поезд-отель". Гостиница не понадобится, — объясняет РИА Новости начальник поезда Александр Пустовит. — Днем — экскурсии по достопримечательностям. Все вагоны у нас с душем, очень удобно"."Приятно смотреть закаты, рассветы. Помню, все еще спят, а мы подъезжаем к Россоши, и там красиво солнце встает", — делится впечатлениями экс-командир студенческого отряда проводников "Горизонт" Александр Кирпа.Железнодорожный круиз — это возможность посмотреть всю страну. "Наверное, дорога пришла в мою жизнь, когда я увидел красоту России именно из поезда", — признается Александр.Железнодорожные эксперты подтверждают: в круизе поезд становится для путешественников вторым домом. "Поэтому очень важно, чтобы в пути было комфортно", — подчеркивают в ФПК. Так, в поезде "В Карелию" есть новые вагоны партии "2020" с увеличенным индивидуальным пространством для пассажиров верхних полок второго этажа, специальными детскими купе с ярким дизайном.На некоторых туристических маршрутах курсируют двухвагонные сцепы. "Поезда-отели оборудованы всем необходимым. Кондиционеры, розетки для зарядки гаджетов, биотуалеты, душ", — уточняют в ФПК.Деды Морозы и Снегурочки на выборКак рассказала первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД" Елена Ракова, сейчас есть 35 круизных маршрутов. Летом запустили тур в Белоруссию. В зимние каникулы будут поезда под общим названием "Белорусский вояж". В частности, № 931/922 отправится в круиз Москва — Брест — Минск — Москва, а № 933/924 — по маршруту Москва — Гродно — Минск — Москва.Есть еще много традиционных зимних вариантов, разработанных специалистами холдинга "РЖД" и пользующихся популярностью уже не первый год.К примеру, № 924/923 "Серебряный маршрут". Летом этот поезд знакомил туристов с Великим Новгородом и Рыбинском. По просьбам путешественников зимой программу дополнили Псковом и Ярославлем.В новогодние праздники № 928/927 "В Карелию" делает длительную остановку на станции Чална-Онежская. Оттуда совсем недалеко до вотчины карельского Деда Мороза, Талви Укко, и дворца местной Снегурочки — Лумикки. Планируется у поезда новогодний рейс. Пассажиры отправятся из Москвы 30 декабря в 21:05, а Новый год – 00:00 с 31 декабря на 1 января – они встретят в Петрозаводске. В Москву состав вернется 2 января."Особый восторг у взрослых и детей вызывает поезд "Зимняя сказка". До 6 января включительно он будет курсировать из Москвы через два волшебных города — Великий Устюг и Кострому, — отмечают в ФПК. — Пассажиры побывают в официальных резиденциях Деда Мороза и Снегурочки".Поезд № 930 "Величие Севера" пройдет через Карелию, Вологодскую и Архангельскую области. Туристы посетят горный парк Рускеала, Архангельск, Великий Устюг. Из Москвы состав отходит 1 и 6 января.Состоится и традиционный тур в Сибирь: № 926/925 проследует по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва. Отъезд — 2 января.Предлагают и необычные путешествия. Например, гастрономический тур "Очень вкусно едем — Бик Тэмле" в Казань 2 декабря из Москвы, экскурсионный "Этойошка" в Йошкар-Олу — с 3 января. Пятого января в столицу республики Марий Эл отправится гастросостав "Вкусно едем. Новогодняя Вкуснойошка".Цена вопросаСтоит поторопиться. "В этом году декабрьские рейсы и январские праздничные даты раскупаются очень быстро, — говорят участники рынка. — Туристы точно знают, что будет интересно, они проведут каникулы с пользой для себя и семьи".Так, сейчас билеты на "Зимнюю сказку" и "Величие Севера", которые делают длительные остановки в Великом Устюге, есть лишь на отдельные даты в декабре.Добраться до вотчины Деда Мороза можно и на поезде № 225/226 "Мороз-экспресс" Москва — Великий Устюг. Экскурсии продают проводники, комплексный пакет есть на сайте "РЖД Тур".Цена "Зимней сказки" из Москвы — от 42,2 тысячи рублей за три дня и две ночи. Это проезд, экскурсии, питание по программе, обслуживание, а еще — грамота от Деда Мороза и сладкий подарок. Из Санкт-Петербурга — от 45,3 тысячи."Белорусский вояж", но с отправлением в феврале, — от 40,9 тысячи с посещением Бреста и от 37,8 — Гродно. Попасть в Карелию по программе "Карельская сага" можно за 17,7 тысячи, прокатиться по "Серебряному маршруту" — за 32,1.Но покупать именно круиз необязательно. Есть и отдельные билеты, как на обычный поезд. Уже в пути несложно приобрести пакет у проводника. Или гуляйте самостоятельно.Летом — море, солнце, вино и рыбалкаЭксперты советуют пораньше определяться и с летними программами. Например, уникальный поезд "К виноградникам у моря" Москва — Тамань — Новороссийск — Москва — это не только экскурсии по достопримечательностям, но и винодельни с дегустациями. Бронирование уже открыто.Поезд "В долину лотосов" отвезет на водную прогулку по дельте Волги к уникальным цветам. По дороге — визит на легендарное соленое озеро Баскунчак. А в Астрахани путешественников угостят местной наваристой ухой и сладкими арбузами. Это, конечно, лишь часть маршрутов. Выбор в формате "поезд-отель" летом станет еще больше.
https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html
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великий устюг
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туризм, маршруты - туризм, туристы, поезда, ржд, кругобайкальская железная дорога, сочи, великий устюг, снегурочка, дед мороз, республика карелия, кострома, куда поехать в выходные, круизы
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, поезда, РЖД, Кругобайкальская железная дорога, Сочи, Великий Устюг, Снегурочка, Дед Мороз, Республика Карелия, Кострома, куда поехать в выходные, круизы
08:00 11.11.2022 (обновлено: 11:24 11.11.2022)
 

В Новый год — на поезде: самые интересные железнодорожные круизы

© Фото : Пресс-служба РЖДВстреча поезда
Встреча поезда - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Пресс-служба РЖД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Российским железным дорогам уже 185 лет: 11 ноября 1837-го открыли движение от Санкт-Петербурга до Павловска. Сейчас без поездов — никуда: только за полугодие РЖД перевезли более полумиллиарда пассажиров. Развиваются новые форматы, в том числе железнодорожные круизы. Маршрутов множество. Можно отправиться и на ретропоезде: с советским антуражем, но при этом с комфортом. О самых интересных "отелях на рельсах" в осенне-зимнем сезоне и планах на лето — в материале РИА Новости.

На ретропоезде — за границу

Узнать больше об истории железных дорог помогут ретропоезда. Такие ходят из Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшие города, возят на экскурсии. Один из самых интересных маршрутов — по Кругобайкальской железной дороге, она сама по себе достопримечательность.
Есть вариант отправиться и за границу — из Туапсе в Абхазию.
"Особенность ретропоезда № 927/928 "Сочи" Туапсе — Сочи — Гагра в том, что интерьеры вагонов оформлены в стилистике 1970-80-х, — рассказывают в АО "Федеральная пассажирская компания". — В составе имеется вагон-ресторан, а также фотокупе с советской атрибутикой для снимков на память".
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Вагон-ресторан в поезде "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра
Фотокупе в поезде Сочи сообщением Туапсе - Сочи - Гагра - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Вагон-ресторан в поезде "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра
Несмотря на исторический антураж, вагоны — с современной "начинкой," оборудованы дизельными генераторами. "Даже при отключении от внешнего источника питания все системы продолжат функционировать — отопление, санитарные комнаты, освещение", — объясняют в компании.
В Новый год на таком поезде не попадешь. Но есть рейсы на 30 декабря, потом — со 2 по 8 января.
На праздник предлагают другой маршрут. "Будет поезд № 921/922 "Новогодняя ночь" Сочи — Роза Хутор — Сочи, — говорят в ФПК. — Прекрасная возможность встретить 2023-й в олимпийской столице".
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкВстреча Нового года в регионах России
Встреча Нового года в регионах России - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Встреча Нового года в регионах России

Романтика с комфортом

И все же настоящая железнодорожная романтика — это, конечно, длительные круизы. Ночью спишь, днем гуляешь.
"Подвижной состав позволяет с комфортом обслуживать пассажиров в формате "поезд-отель". Гостиница не понадобится, — объясняет РИА Новости начальник поезда Александр Пустовит. — Днем — экскурсии по достопримечательностям. Все вагоны у нас с душем, очень удобно".
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Купе поезда "Зимняя сказка"
Купе поезда Зимняя сказка
1 из 2
Купе поезда "Зимняя сказка"
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Вагон-душ
Вагон-душ
2 из 2
Вагон-душ
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
1 из 2
Купе поезда "Зимняя сказка"
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
2 из 2
Вагон-душ
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
"Приятно смотреть закаты, рассветы. Помню, все еще спят, а мы подъезжаем к Россоши, и там красиво солнце встает", — делится впечатлениями экс-командир студенческого отряда проводников "Горизонт" Александр Кирпа.
Железнодорожный круиз — это возможность посмотреть всю страну. "Наверное, дорога пришла в мою жизнь, когда я увидел красоту России именно из поезда", — признается Александр.
Железнодорожные эксперты подтверждают: в круизе поезд становится для путешественников вторым домом. "Поэтому очень важно, чтобы в пути было комфортно", — подчеркивают в ФПК.
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Путешествия на поездах
Путешествия на поездах
1 из 2
Путешествия на поездах
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанк

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона, представленном в зале ожидания железнодорожного вокзала "Адлер" в городе Сочи

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона
2 из 2

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона, представленном в зале ожидания железнодорожного вокзала "Адлер" в городе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
1 из 2
Путешествия на поездах
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
2 из 2

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона, представленном в зале ожидания железнодорожного вокзала "Адлер" в городе Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Так, в поезде "В Карелию" есть новые вагоны партии "2020" с увеличенным индивидуальным пространством для пассажиров верхних полок второго этажа, специальными детскими купе с ярким дизайном.
На некоторых туристических маршрутах курсируют двухвагонные сцепы.
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Личный сейф в купе
Личный сейф в купе
1 из 3
Личный сейф в купе
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Душ в вагоне люкс
Душ в вагоне люкс
2 из 3
Душ в вагоне люкс
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Купе для маломобильных пассажиров
Купе для маломобильных пассажиров
3 из 3
Купе для маломобильных пассажиров
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
1 из 3
Личный сейф в купе
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
2 из 3
Душ в вагоне люкс
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
3 из 3
Купе для маломобильных пассажиров
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
"Поезда-отели оборудованы всем необходимым. Кондиционеры, розетки для зарядки гаджетов, биотуалеты, душ", — уточняют в ФПК.

Деды Морозы и Снегурочки на выбор

Как рассказала первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД" Елена Ракова, сейчас есть 35 круизных маршрутов.
Летом запустили тур в Белоруссию. В зимние каникулы будут поезда под общим названием "Белорусский вояж". В частности, № 931/922 отправится в круиз Москва — Брест — Минск — Москва, а № 933/924 — по маршруту Москва — Гродно — Минск — Москва.
Есть еще много традиционных зимних вариантов, разработанных специалистами холдинга "РЖД" и пользующихся популярностью уже не первый год.
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Проводница РЖД
К примеру, № 924/923 "Серебряный маршрут". Летом этот поезд знакомил туристов с Великим Новгородом и Рыбинском. По просьбам путешественников зимой программу дополнили Псковом и Ярославлем.
В новогодние праздники № 928/927 "В Карелию" делает длительную остановку на станции Чална-Онежская. Оттуда совсем недалеко до вотчины карельского Деда Мороза, Талви Укко, и дворца местной Снегурочки — Лумикки. Планируется у поезда новогодний рейс. Пассажиры отправятся из Москвы 30 декабря в 21:05, а Новый год – 00:00 с 31 декабря на 1 января – они встретят в Петрозаводске. В Москву состав вернется 2 января.
"Особый восторг у взрослых и детей вызывает поезд "Зимняя сказка". До 6 января включительно он будет курсировать из Москвы через два волшебных города — Великий Устюг и Кострому, — отмечают в ФПК. — Пассажиры побывают в официальных резиденциях Деда Мороза и Снегурочки".
© Фото предоставлено правительством Вологодской области

Дед Мороз из Великого Устюга

Дед Мороз из Великого Устюга
1 из 2

Дед Мороз из Великого Устюга

© Фото предоставлено правительством Вологодской области
© РИА Новости / Анна СкудаеваШествие сказочных персонажей в Костроме
Шествие сказочных персонажей в Костроме
2 из 2
Шествие сказочных персонажей в Костроме
© РИА Новости / Анна Скудаева
1 из 2

Дед Мороз из Великого Устюга

© Фото предоставлено правительством Вологодской области
2 из 2
Шествие сказочных персонажей в Костроме
© РИА Новости / Анна Скудаева
Поезд № 930 "Величие Севера" пройдет через Карелию, Вологодскую и Архангельскую области. Туристы посетят горный парк Рускеала, Архангельск, Великий Устюг. Из Москвы состав отходит 1 и 6 января.
Состоится и традиционный тур в Сибирь: № 926/925 проследует по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва. Отъезд — 2 января.
Предлагают и необычные путешествия. Например, гастрономический тур "Очень вкусно едем — Бик Тэмле" в Казань 2 декабря из Москвы, экскурсионный "Этойошка" в Йошкар-Олу — с 3 января. Пятого января в столицу республики Марий Эл отправится гастросостав "Вкусно едем. Новогодняя Вкуснойошка".
© Depositphotos.com / toshket

Горный парк "Рускеала"

Горный парк Рускеала
1 из 6

Горный парк "Рускеала"

© Depositphotos.com / toshket
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Антон Юшко

В горном парке "Рускеала"

Горный парк Рускеала
2 из 6

В горном парке "Рускеала"

© Фото : Горный парк "Рускеала"/Антон Юшко
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Выступление артистки в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия

Выступление артистки в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия
3 из 6

Выступление артистки в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Вид на Тобольский кремль

Вид на Тобольский кремль
4 из 6

Вид на Тобольский кремль

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Тобольский кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор

Тобольский Кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор
5 из 6

Тобольский кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Благовещенский собор, Губернаторский дворец, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике (слева направо) в Казанском кремле

Казанский кремль
6 из 6

Благовещенский собор, Губернаторский дворец, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике (слева направо) в Казанском кремле

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 6

Горный парк "Рускеала"

© Depositphotos.com / toshket
2 из 6

В горном парке "Рускеала"

© Фото : Горный парк "Рускеала"/Антон Юшко
3 из 6

Выступление артистки в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Республики Карелия

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Вид на Тобольский кремль

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
5 из 6

Тобольский кремль. Вид на стены крепости и Софийско-Успенский собор

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 6

Благовещенский собор, Губернаторский дворец, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике (слева направо) в Казанском кремле

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Цена вопроса

Стоит поторопиться. "В этом году декабрьские рейсы и январские праздничные даты раскупаются очень быстро, — говорят участники рынка. — Туристы точно знают, что будет интересно, они проведут каникулы с пользой для себя и семьи".
Так, сейчас билеты на "Зимнюю сказку" и "Величие Севера", которые делают длительные остановки в Великом Устюге, есть лишь на отдельные даты в декабре.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПосетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза
Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза
Добраться до вотчины Деда Мороза можно и на поезде № 225/226 "Мороз-экспресс" Москва — Великий Устюг. Экскурсии продают проводники, комплексный пакет есть на сайте "РЖД Тур".
Цена "Зимней сказки" из Москвы — от 42,2 тысячи рублей за три дня и две ночи. Это проезд, экскурсии, питание по программе, обслуживание, а еще — грамота от Деда Мороза и сладкий подарок. Из Санкт-Петербурга — от 45,3 тысячи.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРабота железнодорожного вокзала Екатеринбурга
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга
"Белорусский вояж", но с отправлением в феврале, — от 40,9 тысячи с посещением Бреста и от 37,8 — Гродно.
Попасть в Карелию по программе "Карельская сага" можно за 17,7 тысячи, прокатиться по "Серебряному маршруту" — за 32,1.
Но покупать именно круиз необязательно. Есть и отдельные билеты, как на обычный поезд. Уже в пути несложно приобрести пакет у проводника. Или гуляйте самостоятельно.

Летом — море, солнце, вино и рыбалка

Эксперты советуют пораньше определяться и с летними программами. Например, уникальный поезд "К виноградникам у моря" Москва — Тамань — Новороссийск — Москва — это не только экскурсии по достопримечательностям, но и винодельни с дегустациями. Бронирование уже открыто.
© Depositphotos.com / samotrebizanДевушка с бокалом красного вина
Девушка с бокалом красного вина - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Depositphotos.com / samotrebizan
Девушка с бокалом красного вина
Поезд "В долину лотосов" отвезет на водную прогулку по дельте Волги к уникальным цветам. По дороге — визит на легендарное соленое озеро Баскунчак. А в Астрахани путешественников угостят местной наваристой ухой и сладкими арбузами.
Это, конечно, лишь часть маршрутов. Выбор в формате "поезд-отель" летом станет еще больше.
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00Туризм
Без самолетов по России: почему круиз на поезде — новый тренд
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмтуристыпоездаРЖДКругобайкальская железная дорогаСочиВеликий УстюгСнегурочкаДед МорозРеспублика КарелияКостромакуда поехать в выходныекруизы
 
 
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