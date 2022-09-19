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Эксперты рассказали о туристических трендах этого сезона - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали о туристических трендах этого сезона
Эксперты рассказали о туристических трендах этого сезона - РИА Новости, 19.09.2022
Эксперты рассказали о туристических трендах этого сезона
В России начался туристический онлайн-форум "Знай наше. Зима 22/23", на котором эксперты обсуждают развитие сферы путешествий и грядущий зимний сезон. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:13
2022-09-19T19:14
туризм
туризм
россия
москва
ржд
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новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России начался туристический онлайн-форум "Знай наше. Зима 22/23", на котором эксперты обсуждают развитие сферы путешествий и грядущий зимний сезон.Под крылом самолетаНа открытии форума замглавы Ростуризма Елена Лысенкова раскрыла подробности новой программы субсидирования. Ведомство планирует поддерживать не только чартеры, но и блоки на регулярных рейсах. "Обсуждаем количество кресел, которое адекватно числу мест в автобусах", – уточнила Лысенкова. Необходимая для получения субсидий частота полетов должна быть эквивалентна минимальному количеству чартеров, которое сегодня прописано в постановлении №799: шесть рейсов по одному маршруту.Из окна поездаНовое направление – субсидирование железнодорожных туристических перевозок. "С коллегами отрабатываем, как должны быть структурированы меры поддержки, какие документы необходимо подавать", – сказала Лысенкова.По ее словам, речь идет о субсидировании и вагонов, и поездов. "Мы договорились о проекте правил, сейчас он проходит согласование. С нашей стороны все готово", – отметила первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД" Елена Ракова. По ее словам, основной запрос от туроператоров, – это фиксированный и известный заранее тариф. Его планируется анонсировать 28 сентября.При этом уже ясно, какие железнодорожные круизы состоятся в конце этого года и в следующем. "У нас сейчас 35 маршрутов. 5 и 12 августа запустили первый тур в Белоруссию, он оказался популярным. Это направление мы будем развивать, запланированы круизы на 30 сентября, 28 октября и 3 ноября", – пояснила Ракова.Среди новых направлений – тур к виноградникам у моря, Москва – Тамань – Новороссийск – Москва. "Уральский экспресс" будет ходить шесть дней в неделю из Екатеринбурга. Однодневный тур, по словам представителя "РЖД", рассчитан на местных жителей, на командировочных, на бизнес-сообщество. На новогодние праздники будет круиз к северному сиянию. В январе планируется популярный этим летом маршрут из Сочи в Гагру.Мало отелей и автобусовИ.о. президента РСТ Илья Уманский рассказал о других мерах господдержки и проблемах отрасли. "Только около 10 процентов номерного фонда можно отнести к разряду качественного. Этот тот вопрос, который мы долго обсуждаем", – пояснил он.Улучшить ситуацию поможет нацпроект по туризму: в регионах уже идет строительство новых средств размещения. Хороший знак для инвесторов, которые входят в гостиничные проекты со сроком окупаемости более десяти лет, слова президента России Владимира Путина о том, что процентные ставки по уже взятым кредитам нельзя менять.Не менее остро стоит и проблема транспорта. По словам Уманского, нашим кораблям, которые ходят по морям и рекам, уже несколько десятилетий. Большое внимание уделили и вопросу автобусных перевозок, что входят в состав практически любого турпродукта. Туроператоры столкнулись с нехваткой парка, запчастей, неразвитостью дорожной инфраструктуры.Яхтинг и энотуризм – в модеПри этом, по словам Уманского, в отрасли сформировался огромный профицит спроса, развиваются новые направления. Например, яхтинг, а также растет популярность винных путешествий. Изменение спроса отметили и в туристической рознице. "Агенты по-прежнему в основном продают пляжный отдых, – рассказал генеральный директор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов. – Но мы видим формирование новой аудитории, это молодежь".Как отметил CEO Profi.Travel Алексей Венгин, на онлайн-форуме "Знай наше. Зима 22/23" стоит задача разобраться в трендах развития внутреннего туризма и представить, как сложится будущий зимний сезон. Также во время форума пройдут презентации от десятков туроператоров, отелей и регионов – Краснодарского края, Кавказа, республики Алтай, Иркутской области, Якутии. Эта часть может быть интересна не только профессионалам, но и самим путешественникам.
https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html
https://ria.ru/20220501/kruizy-1786205854.html
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туризм, россия, москва, ржд, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, поезда, самолеты
Туризм, Туризм, Россия, Москва, РЖД, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, туристы, поезда, Самолеты
19:13 19.09.2022 (обновлено: 19:14 19.09.2022)
 
Эксперты рассказали о туристических трендах этого сезона

Эксперты туристического онлайн-форума "Знай наше. Зима 22/23" рассказали о новых чартерах

© РИА Новости / Александр Кряжев Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
 Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России начался туристический онлайн-форум "Знай наше. Зима 22/23", на котором эксперты обсуждают развитие сферы путешествий и грядущий зимний сезон.

Под крылом самолета

На открытии форума замглавы Ростуризма Елена Лысенкова раскрыла подробности новой программы субсидирования. Ведомство планирует поддерживать не только чартеры, но и блоки на регулярных рейсах.
"Обсуждаем количество кресел, которое адекватно числу мест в автобусах", – уточнила Лысенкова. Необходимая для получения субсидий частота полетов должна быть эквивалентна минимальному количеству чартеров, которое сегодня прописано в постановлении №799: шесть рейсов по одному маршруту.

Из окна поезда

Новое направление – субсидирование железнодорожных туристических перевозок. "С коллегами отрабатываем, как должны быть структурированы меры поддержки, какие документы необходимо подавать", – сказала Лысенкова.
По ее словам, речь идет о субсидировании и вагонов, и поездов. "Мы договорились о проекте правил, сейчас он проходит согласование. С нашей стороны все готово", – отметила первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО "РЖД" Елена Ракова. По ее словам, основной запрос от туроператоров, – это фиксированный и известный заранее тариф. Его планируется анонсировать 28 сентября.
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При этом уже ясно, какие железнодорожные круизы состоятся в конце этого года и в следующем. "У нас сейчас 35 маршрутов. 5 и 12 августа запустили первый тур в Белоруссию, он оказался популярным. Это направление мы будем развивать, запланированы круизы на 30 сентября, 28 октября и 3 ноября", – пояснила Ракова.
Среди новых направлений – тур к виноградникам у моря, МоскваТаманьНовороссийск – Москва. "Уральский экспресс" будет ходить шесть дней в неделю из Екатеринбурга. Однодневный тур, по словам представителя "РЖД", рассчитан на местных жителей, на командировочных, на бизнес-сообщество.
На новогодние праздники будет круиз к северному сиянию. В январе планируется популярный этим летом маршрут из Сочи в Гагру.

Мало отелей и автобусов

И.о. президента РСТ Илья Уманский рассказал о других мерах господдержки и проблемах отрасли. "Только около 10 процентов номерного фонда можно отнести к разряду качественного. Этот тот вопрос, который мы долго обсуждаем", – пояснил он.
Улучшить ситуацию поможет нацпроект по туризму: в регионах уже идет строительство новых средств размещения. Хороший знак для инвесторов, которые входят в гостиничные проекты со сроком окупаемости более десяти лет, слова президента России Владимира Путина о том, что процентные ставки по уже взятым кредитам нельзя менять.
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Не менее остро стоит и проблема транспорта. По словам Уманского, нашим кораблям, которые ходят по морям и рекам, уже несколько десятилетий. Большое внимание уделили и вопросу автобусных перевозок, что входят в состав практически любого турпродукта. Туроператоры столкнулись с нехваткой парка, запчастей, неразвитостью дорожной инфраструктуры.

Яхтинг и энотуризм – в моде

При этом, по словам Уманского, в отрасли сформировался огромный профицит спроса, развиваются новые направления. Например, яхтинг, а также растет популярность винных путешествий.
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"Число клиентов, которые выбирают такие поездки с комфортным размещением, в прошлом году выросло в два раза, а в этом – еще на 50 процентов", – рассказал Илья Уманский.

Изменение спроса отметили и в туристической рознице. "Агенты по-прежнему в основном продают пляжный отдых, – рассказал генеральный директор сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов. – Но мы видим формирование новой аудитории, это молодежь".
Как отметил CEO Profi.Travel Алексей Венгин, на онлайн-форуме "Знай наше. Зима 22/23" стоит задача разобраться в трендах развития внутреннего туризма и представить, как сложится будущий зимний сезон. Также во время форума пройдут презентации от десятков туроператоров, отелей и регионов – Краснодарского края, Кавказа, республики Алтай, Иркутской области, Якутии. Эта часть может быть интересна не только профессионалам, но и самим путешественникам.
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