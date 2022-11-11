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Хирургический корпус томского онкодиспансера построят до 20 декабря - РИА Новости, 11.11.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221111/onkodispanser-1830790043.html
Хирургический корпус томского онкодиспансера построят до 20 декабря
Хирургический корпус томского онкодиспансера построят до 20 декабря - РИА Новости, 11.11.2022
Хирургический корпус томского онкодиспансера построят до 20 декабря
Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил завершить все строительно-монтажные работы на хирургическом корпусе томского областного онкодиспансера до 20... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:08
2022-11-11T14:08
томская область
общество
здоровье - общество
владимир мазур
томская область
асино
томский район
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ТОМСК, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил завершить все строительно-монтажные работы на хирургическом корпусе томского областного онкодиспансера до 20 декабря этого года, сообщает в пятницу обладминистрация.На аппаратном совещании начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров и замгубернатора по строительству и инфраструктуре Николай Руппель доложили главе региона, что в этом году на строительство и капремонт объектов здравоохранения в областном бюджете предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Крупнейший объект – девятиэтажный хирургический корпус онкодиспансера."Хирургический корпус онкологического диспансера выполнен на 98%, работы полностью завершены на семи из девяти этажей. На сегодняшний день в хирургический центр недопоставлено 16 позиций оборудования из-за неготовности соответствующих помещений на шестом и девятом этажах. Глава региона поручил обеспечить выполнение всех строительно-монтажных работ и приемку медоборудования в срок до 20 декабря", - говорится в сообщении.Губернатор также дал поручение ликвидировать отставание в строительстве и ремонте других объектов здравоохранения. В их числе строительство детской поликлиники в Асино, строительство поликлиники в Южных Воротах Томского района, капремонт поликлиники Томской районной больницы в селе Тимирязевском и других."Когда заканчивается год, счет идет не на дни, а на часы. Нам нужно работать в команде, сокращать процедуры согласований, действовать сообща, особенно когда речь идет об объектах социальной сферы, которых очень ждут люди", - подчеркнул Владимир Мазур.Заместитель главы региона Владимир Руппель также доложил губернатору, что на особом контроле находится подготовка проектно-сметной документации на строительство областной многопрофильной детской больницы на 550 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену. Документация до конца года должна пройти государственную экспертизу.Хирургический корпус онкодиспансера строится по национальному проекту "Здравоохранение". Девятиэтажный объект стоимостью почти 4 миллиарда рублей вместит в себя стационар на 120 коек и поликлиническое отделение мощностью в 200 посещений в смену. Основную стоимость проекта составляет уникальное медицинское и специальное оборудование. Сроки ввода корпуса неоднократно переносились.
https://ria.ru/20221003/tomsk-1821098856.html
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общество, здоровье - общество, владимир мазур, томская область, асино, томский район
Томская область, Общество, Здоровье - Общество, Владимир Мазур, Томская область, Асино, Томский район
14:08 11.11.2022
 
Хирургический корпус томского онкодиспансера построят до 20 декабря

Хирургический корпус томского онкодиспансера построят до 20 декабря

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ТОМСК, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил завершить все строительно-монтажные работы на хирургическом корпусе томского областного онкодиспансера до 20 декабря этого года, сообщает в пятницу обладминистрация.
На аппаратном совещании начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров и замгубернатора по строительству и инфраструктуре Николай Руппель доложили главе региона, что в этом году на строительство и капремонт объектов здравоохранения в областном бюджете предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Крупнейший объект – девятиэтажный хирургический корпус онкодиспансера.
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"Хирургический корпус онкологического диспансера выполнен на 98%, работы полностью завершены на семи из девяти этажей. На сегодняшний день в хирургический центр недопоставлено 16 позиций оборудования из-за неготовности соответствующих помещений на шестом и девятом этажах. Глава региона поручил обеспечить выполнение всех строительно-монтажных работ и приемку медоборудования в срок до 20 декабря", - говорится в сообщении.
Губернатор также дал поручение ликвидировать отставание в строительстве и ремонте других объектов здравоохранения. В их числе строительство детской поликлиники в Асино, строительство поликлиники в Южных Воротах Томского района, капремонт поликлиники Томской районной больницы в селе Тимирязевском и других.
"Когда заканчивается год, счет идет не на дни, а на часы. Нам нужно работать в команде, сокращать процедуры согласований, действовать сообща, особенно когда речь идет об объектах социальной сферы, которых очень ждут люди", - подчеркнул Владимир Мазур.
Заместитель главы региона Владимир Руппель также доложил губернатору, что на особом контроле находится подготовка проектно-сметной документации на строительство областной многопрофильной детской больницы на 550 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену. Документация до конца года должна пройти государственную экспертизу.
Хирургический корпус онкодиспансера строится по национальному проекту "Здравоохранение". Девятиэтажный объект стоимостью почти 4 миллиарда рублей вместит в себя стационар на 120 коек и поликлиническое отделение мощностью в 200 посещений в смену. Основную стоимость проекта составляет уникальное медицинское и специальное оборудование. Сроки ввода корпуса неоднократно переносились.
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