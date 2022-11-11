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Косачев призвал МАГАТЭ потребовать от Украины объяснений об обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 11.11.2022
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Косачев призвал МАГАТЭ потребовать от Украины объяснений об обстрелах ЗАЭС
Косачев призвал МАГАТЭ потребовать от Украины объяснений об обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 11.11.2022
Косачев призвал МАГАТЭ потребовать от Украины объяснений об обстрелах ЗАЭС
МАГАТЭ и западным странам нужно потребовать от Украины срочных объяснений об обстрелах Запорожской АЭС, что грозит ядерной угрозой человечеству, не... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:41
2022-11-11T22:25
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ и западным странам нужно потребовать от Украины срочных объяснений об обстрелах Запорожской АЭС, что грозит ядерной угрозой человечеству, не концентрируясь на "частицах урана" на ядерных объектах Ирана, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сообщается, что США, "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) и МАГАТЭ ждут от Ирана срочных объяснений о найденных ранее на трех его ядерных объектах частицах урана.При этом нигде не сообщается, что США, "евротройка" и МАГАТЭ ждут от Украины срочных объяснений об обстрелах со стороны ВСУ Запорожской АЭС", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, на Украине речь не о "частицах урана". "Там ведь речь об осознанном намерении украинских властей разрушить ядерный объект с последующей неконтролируемой утечкой триллионов и триллиардов частиц… Не говоря уже о "грязной бомбе", которую упорно не замечают в МАГАТЭ", - подчеркнул политик.Косачев отметил, что исходя из принципа "искать ключи под фонарем, а не там, где они утеряны", США и "евротройка", с "подпевкой со стороны МАГАТЭ, концентрируются на Иране". "Какой-то бред сознания тех, кто якобы печется о ядерной безопасности", - добавил он.По мнению законодателя, "концентрироваться, причем максимально срочно, надо на Украине". "Оттуда исходит максимально возможная угроза человечеству. В том числе и ядерная", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20221110/dogovorennost-1830616900.html
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в мире, константин косачев, украина, сша, иран, магатэ, запорожская аэс, совет федерации рф
В мире, Константин Косачев, Украина, США, Иран, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Совет Федерации РФ
19:41 11.11.2022 (обновлено: 22:25 11.11.2022)
 
Косачев призвал МАГАТЭ потребовать от Украины объяснений об обстрелах ЗАЭС

Сенатор Косачев: МАГАТЭ должно потребовать от Украины срочных объяснений об обстрелах ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ и западным странам нужно потребовать от Украины срочных объяснений об обстрелах Запорожской АЭС, что грозит ядерной угрозой человечеству, не концентрируясь на "частицах урана" на ядерных объектах Ирана, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сообщается, что США, "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) и МАГАТЭ ждут от Ирана срочных объяснений о найденных ранее на трех его ядерных объектах частицах урана.
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Глава МАГАТЭ заявил о сложностях в диалоге о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
При этом нигде не сообщается, что США, "евротройка" и МАГАТЭ ждут от Украины срочных объяснений об обстрелах со стороны ВСУ Запорожской АЭС", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине речь не о "частицах урана". "Там ведь речь об осознанном намерении украинских властей разрушить ядерный объект с последующей неконтролируемой утечкой триллионов и триллиардов частиц… Не говоря уже о "грязной бомбе", которую упорно не замечают в МАГАТЭ", - подчеркнул политик.
Косачев отметил, что исходя из принципа "искать ключи под фонарем, а не там, где они утеряны", США и "евротройка", с "подпевкой со стороны МАГАТЭ, концентрируются на Иране". "Какой-то бред сознания тех, кто якобы печется о ядерной безопасности", - добавил он.
По мнению законодателя, "концентрироваться, причем максимально срочно, надо на Украине". "Оттуда исходит максимально возможная угроза человечеству. В том числе и ядерная", - заключил Косачев.
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В миреКонстантин КосачевУкраинаСШАИранМАГАТЭЗапорожская АЭССовет Федерации РФ
 
 
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