19:41 11.11.2022 (обновлено: 22:25 11.11.2022)
Косачев призвал МАГАТЭ потребовать от Украины объяснений об обстрелах ЗАЭС
Сенатор Косачев: МАГАТЭ должно потребовать от Украины срочных объяснений об обстрелах ЗАЭС
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ и западным странам нужно потребовать от Украины срочных объяснений об обстрелах Запорожской АЭС, что грозит ядерной угрозой человечеству, не концентрируясь на "частицах урана" на ядерных объектах Ирана, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сообщается, что США, "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) и МАГАТЭ ждут от Ирана срочных объяснений о найденных ранее на трех его ядерных объектах частицах урана.
При этом нигде не сообщается, что США, "евротройка" и МАГАТЭ ждут от Украины срочных объяснений об обстрелах со стороны ВСУ Запорожской АЭС", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине речь не о "частицах урана". "Там ведь речь об осознанном намерении украинских властей разрушить ядерный объект с последующей неконтролируемой утечкой триллионов и триллиардов частиц… Не говоря уже о "грязной бомбе", которую упорно не замечают в МАГАТЭ", - подчеркнул политик.
Косачев отметил, что исходя из принципа "искать ключи под фонарем, а не там, где они утеряны", США и "евротройка", с "подпевкой со стороны МАГАТЭ, концентрируются на Иране". "Какой-то бред сознания тех, кто якобы печется о ядерной безопасности", - добавил он.
По мнению законодателя, "концентрироваться, причем максимально срочно, надо на Украине". "Оттуда исходит максимально возможная угроза человечеству. В том числе и ядерная", - заключил Косачев.