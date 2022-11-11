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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки

Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики были обстреляны Украиной за последние сутки, в частности, обстрелам подверглись шахта в Криничном и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:36

2022-11-11T11:36

2022-11-11T11:36

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сватово

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики были обстреляны Украиной за последние сутки, в частности, обстрелам подверглись шахта в Криничном и асфальтобетонный завод в Сватово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, в последнее время обстрелов ЛНР стало намного больше, все чаще используются РСЗО HIMARS.В частности, по его словам, удары наносились по шахте в Криничном, в Стаханове были разрушены цеха строительной кампании и перебиты линия электропередачи и газопровод, в Сватово был разрушен асфальтобетонный завод."Это говорит о том, что украинская власть целенаправленно уничтожает экономику ЛНР", - сказал Марочко.Ранее в результате обстрела населенного пункта Криничное с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения.

луганская народная республика

сватово

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, сватово, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины