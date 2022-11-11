ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки
Подполковник Марочко сообщил об увеличении числа обстрелов ЛНР со стороны украинских войск
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики были обстреляны Украиной за последние сутки, в частности, обстрелам подверглись шахта в Криничном и асфальтобетонный завод в Сватово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в последнее время обстрелов ЛНР стало намного больше, все чаще используются РСЗО HIMARS.
"Тенденция, которая наблюдается за последнее время, это уничтожение наших предприятий. Только за истекшие сутки было обстреляно ЛНР шесть раз, наносились удары по пяти населенным пунктам", - сказал он в эфире "Первого канала".
В частности, по его словам, удары наносились по шахте в Криничном, в Стаханове были разрушены цеха строительной кампании и перебиты линия электропередачи и газопровод, в Сватово был разрушен асфальтобетонный завод.
"Это говорит о том, что украинская власть целенаправленно уничтожает экономику ЛНР", - сказал Марочко.
Ранее в результате обстрела населенного пункта Криничное с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения.