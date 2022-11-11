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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/obstrely-1830725085.html
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки
Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики были обстреляны Украиной за последние сутки, в частности, обстрелам подверглись шахта в Криничном и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:36
2022-11-11T11:36
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сватово
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики были обстреляны Украиной за последние сутки, в частности, обстрелам подверглись шахта в Криничном и асфальтобетонный завод в Сватово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, в последнее время обстрелов ЛНР стало намного больше, все чаще используются РСЗО HIMARS.В частности, по его словам, удары наносились по шахте в Криничном, в Стаханове были разрушены цеха строительной кампании и перебиты линия электропередачи и газопровод, в Сватово был разрушен асфальтобетонный завод."Это говорит о том, что украинская власть целенаправленно уничтожает экономику ЛНР", - сказал Марочко.Ранее в результате обстрела населенного пункта Криничное с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения.
луганская народная республика
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происшествия, луганская народная республика, сватово, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Сватово, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины
11:36 11.11.2022
 
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ЛНР за сутки

Подполковник Марочко сообщил об увеличении числа обстрелов ЛНР со стороны украинских войск

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Криничное в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Пять населенных пунктов Луганской Народной Республики были обстреляны Украиной за последние сутки, в частности, обстрелам подверглись шахта в Криничном и асфальтобетонный завод в Сватово, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в последнее время обстрелов ЛНР стало намного больше, все чаще используются РСЗО HIMARS.
"Тенденция, которая наблюдается за последнее время, это уничтожение наших предприятий. Только за истекшие сутки было обстреляно ЛНР шесть раз, наносились удары по пяти населенным пунктам", - сказал он в эфире "Первого канала".
В частности, по его словам, удары наносились по шахте в Криничном, в Стаханове были разрушены цеха строительной кампании и перебиты линия электропередачи и газопровод, в Сватово был разрушен асфальтобетонный завод.
"Это говорит о том, что украинская власть целенаправленно уничтожает экономику ЛНР", - сказал Марочко.
Ранее в результате обстрела населенного пункта Криничное с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибли два сотрудника шахты "Криничанская", еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСватовоАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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