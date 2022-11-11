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В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными - РИА Новости, 11.11.2022
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В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными
В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными - РИА Новости, 11.11.2022
В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными
У Москвы и Вашингтона нет каких-то новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключенными, диалог идет по определенному графику, тема не... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:49
2022-11-11T12:49
сергей рябков
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У Москвы и Вашингтона нет каких-то новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключенными, диалог идет по определенному графику, тема не закрыта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение."Как это было и раньше, так это остается и сейчас: особых каких-то отдельных каналов для проработки вопросов, связанных с необходимостью скорейшего освобождения российских граждан, получивших абсолютно умопомрачительные непомерные сроки в США, в рамках неких договоренностей относительно судьбы американских граждан, осужденных за реально серьезнейшие преступления по соответствующим статьям у нас, нет. Таких каналов отдельных особых нет", - сказал Рябков.Он напомнил, что для диалога по этой теме существуют определенные президентами России и США каналы. "Они используются. Это не мидовские каналы, не канал МИД-госдеп. Специально для этого определенные представители с двух сторон проводят свои контакты - в соответствии с обоюдоприемлемым графиком, в соответствии с теми приоритетами, которые есть у сторон", - подчеркнул замминистра."Тема в повестке дня остается, никто ее не забыл, не закрыл. Мы - Москва - делаем максимум для того, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись на родину", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html
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сергей рябков, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Рябков, Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:49 11.11.2022
 
В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными

Замглавы МИД Рябков заверил, что тема обмена заключенными с США не закрыта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У Москвы и Вашингтона нет каких-то новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключенными, диалог идет по определенному графику, тема не закрыта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение.
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"Как это было и раньше, так это остается и сейчас: особых каких-то отдельных каналов для проработки вопросов, связанных с необходимостью скорейшего освобождения российских граждан, получивших абсолютно умопомрачительные непомерные сроки в США, в рамках неких договоренностей относительно судьбы американских граждан, осужденных за реально серьезнейшие преступления по соответствующим статьям у нас, нет. Таких каналов отдельных особых нет", - сказал Рябков.
Он напомнил, что для диалога по этой теме существуют определенные президентами России и США каналы. "Они используются. Это не мидовские каналы, не канал МИД-госдеп. Специально для этого определенные представители с двух сторон проводят свои контакты - в соответствии с обоюдоприемлемым графиком, в соответствии с теми приоритетами, которые есть у сторон", - подчеркнул замминистра.
"Тема в повестке дня остается, никто ее не забыл, не закрыл. Мы - Москва - делаем максимум для того, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись на родину", - заключил Рябков.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 20:22
Белый дом предлагает России альтернативные варианты по обмену заключенными
 
Сергей РябковРоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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