https://ria.ru/20221111/obmen-1830752769.html

В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными

В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными - РИА Новости, 11.11.2022

В МИД заявили, что продолжают вести с США диалог по обмену заключенными

У Москвы и Вашингтона нет каких-то новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключенными, диалог идет по определенному графику, тема не... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:49

2022-11-11T12:49

2022-11-11T12:49

сергей рябков

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У Москвы и Вашингтона нет каких-то новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов обмена заключенными, диалог идет по определенному графику, тема не закрыта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США предлагают России "альтернативные пути" решения проблемы заключенных, не получив "желаемого ответа" на свое изначальное предложение."Как это было и раньше, так это остается и сейчас: особых каких-то отдельных каналов для проработки вопросов, связанных с необходимостью скорейшего освобождения российских граждан, получивших абсолютно умопомрачительные непомерные сроки в США, в рамках неких договоренностей относительно судьбы американских граждан, осужденных за реально серьезнейшие преступления по соответствующим статьям у нас, нет. Таких каналов отдельных особых нет", - сказал Рябков.Он напомнил, что для диалога по этой теме существуют определенные президентами России и США каналы. "Они используются. Это не мидовские каналы, не канал МИД-госдеп. Специально для этого определенные представители с двух сторон проводят свои контакты - в соответствии с обоюдоприемлемым графиком, в соответствии с теми приоритетами, которые есть у сторон", - подчеркнул замминистра."Тема в повестке дня остается, никто ее не забыл, не закрыл. Мы - Москва - делаем максимум для того, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись на родину", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html

https://ria.ru/20221103/obmen-1829113449.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей рябков, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)