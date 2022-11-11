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В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221111/oae-1830823346.html
В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше
В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше - РИА Новости, 11.11.2022
В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше
Российские туроператоры поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ — Дубай и Рас-эль-Хайму, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:28
2022-11-11T19:29
туризм
туризм
новости - туризм
дубай
оаэ
рас-эль-хайма (эмират)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ — Дубай и Рас-эль-Хайму, сообщает АТОР."В ноябре стартует масштабная программа полетов авиакомпании Azur Air в ОАЭ. Российские чартеры по заказу туроператоров после долгого перерыва полетят в Дубай как минимум из пяти городов России", — рассказали в ассоциации.Самолеты в Рас-эль-Хайму уже заполняют два туроператора – Coral Travel и Fun&amp;Sun. Рейсы запланированы вплоть до середины апреля 2023 года.С конца ноября программы стартуют в Дубай. С 22 ноября начнутся полеты из Москвы и будут совершаться трижды в неделю, а с 24 ноября — из Сочи и Уфы по два раза в неделю. Раз в неделю планируются приезд туристов из Перми (с 23 ноября) и Нижнего Новгорода (с 24 ноября)."Региональная чартерная полетная программа должна помочь увеличению ценовой доступности ОАЭ как одного из самых популярных зимних направлений в России", — указали в АТОР.В АТОР сообщили, что еще и арабская авиакомпания Air Arabia в четверг объявила, что полетит в ОАЭ из Уфы, Казани и Екатеринбурга. "Туроператоры Coral Travel, Space Travel, Tez Tour взяли блоки мест на этих рейсах", — уточнили в ассоциации.
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дубай
оаэ
рас-эль-хайма (эмират)
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туризм, новости - туризм, дубай, оаэ, рас-эль-хайма (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дубай, ОАЭ, Рас-эль-Хайма (эмират), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
19:28 11.11.2022 (обновлено: 19:29 11.11.2022)
 
В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше

Туроператоры в ноябре расширят чартерные программы из регионов в Дубай и Рас-эль-Хайму

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкПамятник в честь создания ОАЭ
Памятник в честь создания ОАЭ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ — Дубай и Рас-эль-Хайму, сообщает АТОР.
"В ноябре стартует масштабная программа полетов авиакомпании Azur Air в ОАЭ. Российские чартеры по заказу туроператоров после долгого перерыва полетят в Дубай как минимум из пяти городов России", — рассказали в ассоциации.
Самолеты в Рас-эль-Хайму уже заполняют два туроператора – Coral Travel и Fun&Sun. Рейсы запланированы вплоть до середины апреля 2023 года.
С конца ноября программы стартуют в Дубай. С 22 ноября начнутся полеты из Москвы и будут совершаться трижды в неделю, а с 24 ноября — из Сочи и Уфы по два раза в неделю. Раз в неделю планируются приезд туристов из Перми (с 23 ноября) и Нижнего Новгорода (с 24 ноября).
"Региональная чартерная полетная программа должна помочь увеличению ценовой доступности ОАЭ как одного из самых популярных зимних направлений в России", — указали в АТОР.
В АТОР сообщили, что еще и арабская авиакомпания Air Arabia в четверг объявила, что полетит в ОАЭ из Уфы, Казани и Екатеринбурга. "Туроператоры Coral Travel, Space Travel, Tez Tour взяли блоки мест на этих рейсах", — уточнили в ассоциации.
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