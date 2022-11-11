https://ria.ru/20221111/oae-1830823346.html

В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше

В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше - РИА Новости, 11.11.2022

В ноябре рейсов из России в ОАЭ станет больше

Российские туроператоры поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ — Дубай и Рас-эль-Хайму, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:28

2022-11-11T19:28

2022-11-11T19:29

туризм

туризм

новости - туризм

дубай

оаэ

рас-эль-хайма (эмират)

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148885/34/1488853403_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_d8c8c7a649dc102284133a5cb26ade29.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ — Дубай и Рас-эль-Хайму, сообщает АТОР."В ноябре стартует масштабная программа полетов авиакомпании Azur Air в ОАЭ. Российские чартеры по заказу туроператоров после долгого перерыва полетят в Дубай как минимум из пяти городов России", — рассказали в ассоциации.Самолеты в Рас-эль-Хайму уже заполняют два туроператора – Coral Travel и Fun&Sun. Рейсы запланированы вплоть до середины апреля 2023 года.С конца ноября программы стартуют в Дубай. С 22 ноября начнутся полеты из Москвы и будут совершаться трижды в неделю, а с 24 ноября — из Сочи и Уфы по два раза в неделю. Раз в неделю планируются приезд туристов из Перми (с 23 ноября) и Нижнего Новгорода (с 24 ноября)."Региональная чартерная полетная программа должна помочь увеличению ценовой доступности ОАЭ как одного из самых популярных зимних направлений в России", — указали в АТОР.В АТОР сообщили, что еще и арабская авиакомпания Air Arabia в четверг объявила, что полетит в ОАЭ из Уфы, Казани и Екатеринбурга. "Туроператоры Coral Travel, Space Travel, Tez Tour взяли блоки мест на этих рейсах", — уточнили в ассоциации.

https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

дубай

оаэ

рас-эль-хайма (эмират)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дубай, оаэ, рас-эль-хайма (эмират), ассоциация туроператоров россии (атор)