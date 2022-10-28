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Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
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Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу
Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу - РИА Новости, 28.10.2022
Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу
Авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:14
туризм
екатеринбург
шарджа (эмират)
air arabia
airbus a320
кольцово
новости - туризм
туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Со 2 декабря арабский авиаперевозчик начнет полеты по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа", — уточнили в релизе.Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 по понедельникам, средам, четвергам и субботам из столицы Урала в ОАЭ, а в обратном направлении — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около пяти часов.Авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года, в настоящее время полеты в Шарджу из уральской столицы не осуществляются.
https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html
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екатеринбург, шарджа (эмират), air arabia, airbus a320, кольцово, новости - туризм, туризм, туристы, оаэ
Туризм, Екатеринбург, Шарджа (эмират), Air Arabia, Airbus A320, Кольцово, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ОАЭ
12:14 28.10.2022
 
Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу

Авиакомпания Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу со 2 декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГорода мира. Шарм-эль-Шейх
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Со 2 декабря арабский авиаперевозчик начнет полеты по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа", — уточнили в релизе.
Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 по понедельникам, средам, четвергам и субботам из столицы Урала в ОАЭ, а в обратном направлении — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около пяти часов.
Авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года, в настоящее время полеты в Шарджу из уральской столицы не осуществляются.
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ТуризмЕкатеринбургШарджа (эмират)Air ArabiaAirbus A320КольцовоНовости - ТуризмТуризмтуристыОАЭ
 
 
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