https://ria.ru/20221028/reysy-1827443941.html

Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу

Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу - РИА Новости, 28.10.2022

Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу

Авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:14

2022-10-28T12:14

2022-10-28T12:14

туризм

екатеринбург

шарджа (эмират)

air arabia

airbus a320

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Со 2 декабря арабский авиаперевозчик начнет полеты по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа", — уточнили в релизе.Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 по понедельникам, средам, четвергам и субботам из столицы Урала в ОАЭ, а в обратном направлении — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около пяти часов.Авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года, в настоящее время полеты в Шарджу из уральской столицы не осуществляются.

https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html

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шарджа (эмират)

кольцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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