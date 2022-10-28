https://ria.ru/20221028/reysy-1827443941.html
Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу
Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу - РИА Новости, 28.10.2022
Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу
Авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:14
2022-10-28T12:14
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екатеринбург
шарджа (эмират)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Со 2 декабря арабский авиаперевозчик начнет полеты по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа", — уточнили в релизе.Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 по понедельникам, средам, четвергам и субботам из столицы Урала в ОАЭ, а в обратном направлении — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около пяти часов.Авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года, в настоящее время полеты в Шарджу из уральской столицы не осуществляются.
https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html
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РИА Новости
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екатеринбург, шарджа (эмират), air arabia, airbus a320, кольцово, новости - туризм, туризм, туристы, оаэ
Туризм, Екатеринбург, Шарджа (эмират), Air Arabia, Airbus A320, Кольцово, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ОАЭ
Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу
Авиакомпания Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу со 2 декабря