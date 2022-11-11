СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление
Politico: многие страны НАТО, включая Грецию, поддержали заявку Украины на вступление
© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ряд стран НАТО, включая Грецию, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс, пишет газета Politico.
"(Глава Пентагона) Ллойд Остин признал стремление Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе. Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины", - сообщает Politico со ссылкой на одного из чиновников и попавший в распоряжение издания отчет о встрече лидеров альянса.
В конец сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.