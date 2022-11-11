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СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/nato-1830704375.html
СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление
СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление
Ряд стран НАТО, включая Грецию, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс, пишет газета Politico. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:52
2022-11-11T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
греция
нато
польша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ряд стран НАТО, включая Грецию, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс, пишет газета Politico."(Глава Пентагона) Ллойд Остин признал стремление Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе. Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины", - сообщает Politico со ссылкой на одного из чиновников и попавший в распоряжение издания отчет о встрече лидеров альянса.В конец сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830342632.html
украина
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в мире, украина, греция, нато, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, НАТО, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:52 11.11.2022
 
СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление

Politico: многие страны НАТО, включая Грецию, поддержали заявку Украины на вступление

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ряд стран НАТО, включая Грецию, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс, пишет газета Politico.
"(Глава Пентагона) Ллойд Остин признал стремление Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе. Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины", - сообщает Politico со ссылкой на одного из чиновников и попавший в распоряжение издания отчет о встрече лидеров альянса.
В конец сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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