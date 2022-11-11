https://ria.ru/20221111/nato-1830704375.html

СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление

СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ: многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление

Ряд стран НАТО, включая Грецию, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс, пишет газета Politico. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:52

2022-11-11T10:52

2022-11-11T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

греция

нато

польша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ряд стран НАТО, включая Грецию, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс, пишет газета Politico."(Глава Пентагона) Ллойд Остин признал стремление Украины вступить в НАТО, но сказал, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе. Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины", - сообщает Politico со ссылкой на одного из чиновников и попавший в распоряжение издания отчет о встрече лидеров альянса.В конец сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830342632.html

украина

греция

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, греция, нато, польша, ситуация в днр и лнр