https://ria.ru/20221111/myaso-1830641457.html

Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев

Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев - РИА Новости, 11.11.2022

Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев

В следующем году мясо может значительно подорожать: в большей степени это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы, рассказала в беседе с агентством... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:15

2022-11-11T03:15

2022-11-11T14:12

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

государственный университет управления

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В следующем году мясо может значительно подорожать: в большей степени это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.Она пояснила, что говядиной Россия обеспечена менее всего — только на 80 процентов от потребления. Поэтому снижение или удорожание импорта приведет к росту цен. Кроме того, разрешение Минсельхоза ввезти в Россию 200 тонн говядины с нулевой пошлиной привело к отказу отечественных производителей снабжать внутренний рынок и росту экспорта на Восток.Больше всего в России производят мясо птицы (более 95 процентов) и свинину (более 90 процентов). Это означает, что влияние внешнего рынка на ценообразовании в этой области не сказывается. Но инкубационные яйца и генетический материал в свиноводстве были импортными, то есть рост закупочных цен приведет к увеличению стоимости продукции. Помимо этого, российский рынок мяса зависит от объемов и себестоимости производства, соотношения цен продукции, степени насыщенности рынка, спроса на разные виды товаров.

https://ria.ru/20221107/kartofel-1829730537.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), государственный университет управления, общество