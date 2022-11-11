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Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев - РИА Новости, 11.11.2022
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Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев
Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев - РИА Новости, 11.11.2022
Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев
В следующем году мясо может значительно подорожать: в большей степени это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы, рассказала в беседе с агентством... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T03:15
2022-11-11T14:12
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
государственный университет управления
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В следующем году мясо может значительно подорожать: в большей степени это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.Она пояснила, что говядиной Россия обеспечена менее всего — только на 80 процентов от потребления. Поэтому снижение или удорожание импорта приведет к росту цен. Кроме того, разрешение Минсельхоза ввезти в Россию 200 тонн говядины с нулевой пошлиной привело к отказу отечественных производителей снабжать внутренний рынок и росту экспорта на Восток.Больше всего в России производят мясо птицы (более 95 процентов) и свинину (более 90 процентов). Это означает, что влияние внешнего рынка на ценообразовании в этой области не сказывается. Но инкубационные яйца и генетический материал в свиноводстве были импортными, то есть рост закупочных цен приведет к увеличению стоимости продукции. Помимо этого, российский рынок мяса зависит от объемов и себестоимости производства, соотношения цен продукции, степени насыщенности рынка, спроса на разные виды товаров.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), государственный университет управления, общество
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Государственный университет управления, Общество
03:15 11.11.2022 (обновлено: 14:12 11.11.2022)
 
Экономист рассказала, что будет с ценами на мясо через несколько месяцев

Эксперт Сорокина: в 2023 году может значительно подорожать говядина из-за снижения импорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПрилавок с мясной продукцией
Прилавок с мясной продукцией - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прилавок с мясной продукцией. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В следующем году мясо может значительно подорожать: в большей степени это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
Она пояснила, что говядиной Россия обеспечена менее всего — только на 80 процентов от потребления. Поэтому снижение или удорожание импорта приведет к росту цен. Кроме того, разрешение Минсельхоза ввезти в Россию 200 тонн говядины с нулевой пошлиной привело к отказу отечественных производителей снабжать внутренний рынок и росту экспорта на Восток.
Больше всего в России производят мясо птицы (более 95 процентов) и свинину (более 90 процентов). Это означает, что влияние внешнего рынка на ценообразовании в этой области не сказывается. Но инкубационные яйца и генетический материал в свиноводстве были импортными, то есть рост закупочных цен приведет к увеличению стоимости продукции. Помимо этого, российский рынок мяса зависит от объемов и себестоимости производства, соотношения цен продукции, степени насыщенности рынка, спроса на разные виды товаров.
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Государственный университет управленияОбщество
 
 
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