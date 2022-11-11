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Появилось видео разрушенного Антоновского моста через Днепр - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/most-1830910643.html
Появилось видео разрушенного Антоновского моста через Днепр
Появилось видео разрушенного Антоновского моста через Днепр - РИА Новости, 11.11.2022
Появилось видео разрушенного Антоновского моста через Днепр
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:37
2022-11-11T23:46
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
днепр (река)
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноя — РИА Новости. Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в Минобороны сообщили, что на левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция завершилась в 5:00 мск, она прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.При это противник пытался сорвать перегруппировку войск и эвакуацию мирного населения. В течение ночи ВСУ пять раз ударили по переправам через Днепр из американской РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО сбили 28 снарядов, еще пять удалось отклонить от целей средствами радиоэлектронной борьбы.Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение о выстраивании обороны на левом берегу Днепра. Это необходимо, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск.Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, что может привести к затоплению, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивалась с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
херсон
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Антоновский мост после обрушения двух пролетов через Днепр
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены. Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.
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херсон, происшествия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Днепр (река)
17:37 11.11.2022 (обновлено: 23:46 11.11.2022)
 
Появилось видео разрушенного Антоновского моста через Днепр

Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ноя — РИА Новости. Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в Минобороны сообщили, что на левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники. Операция завершилась в 5:00 мск, она прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
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При это противник пытался сорвать перегруппировку войск и эвакуацию мирного населения. В течение ночи ВСУ пять раз ударили по переправам через Днепр из американской РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО сбили 28 снарядов, еще пять удалось отклонить от целей средствами радиоэлектронной борьбы.
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение о выстраивании обороны на левом берегу Днепра. Это необходимо, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск.
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Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, что может привести к затоплению, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивалась с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонПроисшествияДнепр (река)
 
 
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