https://ria.ru/20221111/melnik-1830913914.html

"Нацист с обложки": в Сети возмутились поведением экс-посла Мельника

"Нацист с обложки": в Сети возмутились поведением экс-посла Мельника - РИА Новости, 11.11.2022

"Нацист с обложки": в Сети возмутились поведением экс-посла Мельника

Пост бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника c фотографией, на которой он запечатлен на пробежке в Киеве, вызвал критику со стороны пользователей... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:42

2022-11-11T17:42

2022-11-11T17:58

в мире

андрей мельников

олаф шольц

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пост бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника c фотографией, на которой он запечатлен на пробежке в Киеве, вызвал критику со стороны пользователей Twitter.В комментариях увидели в действиях Мельника проявление самолюбия и лицемерия, посчитав недопустимым подобное времяпрепровождение, когда в стране идут боевые действия. Экс-посла также уличили в причастности к разрушению Украины."Ты действительно ничего не замечаешь, нацист с обложки?" — задался вопросом один из читателей."Нельзя отрицать отсутствие интеллекта у этого самовлюбленного Мельника, особенно когда он играет роль дурака украинской нации во главе с комиком Зеленским", — сыронизировал второй."Украина разрушается, и в этом отчасти виноваты вы, дорогой господин Мельник. Потому что ваша ненависть к России выше вашего интеллекта", — добавил третий пользователь."Вам не стыдно, что ваш сын не участвует в защите Украины? Постоянно требуете поддержки от других стран, но держите собственного сына в Берлине", — возмутился еще один комментатор.Ранее известный своими скандальными высказываниями украинский посол в Германии Андрей Мельник после почти восьми лет работы покинул Берлин и вернулся в Киев. Дипломат запомнился резкими выпадами в адрес немецких политиков. Он не раз критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения для ВСУ и даже выкладывал в социальных сетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Кроме того, Мельник назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", говорил, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.

https://ria.ru/20221106/melnik-1829425617.html

https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830748506.html

https://ria.ru/20221109/melnik-1830288861.html

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