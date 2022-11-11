https://ria.ru/20221111/melnik-1830913914.html
"Нацист с обложки": в Сети возмутились поведением экс-посла Мельника
"Нацист с обложки": в Сети возмутились поведением экс-посла Мельника - РИА Новости, 11.11.2022
"Нацист с обложки": в Сети возмутились поведением экс-посла Мельника
Пост бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника c фотографией, на которой он запечатлен на пробежке в Киеве, вызвал критику со стороны пользователей... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:42
2022-11-11T17:42
2022-11-11T17:58
в мире
андрей мельников
олаф шольц
степан бандера
украина
германия
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twitter
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пост бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника c фотографией, на которой он запечатлен на пробежке в Киеве, вызвал критику со стороны пользователей Twitter.В комментариях увидели в действиях Мельника проявление самолюбия и лицемерия, посчитав недопустимым подобное времяпрепровождение, когда в стране идут боевые действия. Экс-посла также уличили в причастности к разрушению Украины."Ты действительно ничего не замечаешь, нацист с обложки?" — задался вопросом один из читателей."Нельзя отрицать отсутствие интеллекта у этого самовлюбленного Мельника, особенно когда он играет роль дурака украинской нации во главе с комиком Зеленским", — сыронизировал второй."Украина разрушается, и в этом отчасти виноваты вы, дорогой господин Мельник. Потому что ваша ненависть к России выше вашего интеллекта", — добавил третий пользователь."Вам не стыдно, что ваш сын не участвует в защите Украины? Постоянно требуете поддержки от других стран, но держите собственного сына в Берлине", — возмутился еще один комментатор.Ранее известный своими скандальными высказываниями украинский посол в Германии Андрей Мельник после почти восьми лет работы покинул Берлин и вернулся в Киев. Дипломат запомнился резкими выпадами в адрес немецких политиков. Он не раз критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения для ВСУ и даже выкладывал в социальных сетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Кроме того, Мельник назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", говорил, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.
https://ria.ru/20221106/melnik-1829425617.html
https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830748506.html
https://ria.ru/20221109/melnik-1830288861.html
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в мире, андрей мельников, олаф шольц, степан бандера, украина, германия, киев, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Андрей Мельников, Олаф Шольц, Степан Бандера, Украина, Германия, Киев, Twitter, Вооруженные силы Украины
17:42 11.11.2022 (обновлено: 17:58 11.11.2022)
"Нацист с обложки": в Сети возмутились поведением экс-посла Мельника
Пользователи Twitter раскритиковали экс-посла Украины в Германии Мельника за фото из Киева
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пост бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника c фотографией, на которой он запечатлен на пробежке в Киеве, вызвал критику со стороны пользователей Twitter.
В комментариях увидели в действиях Мельника проявление самолюбия и лицемерия, посчитав недопустимым подобное времяпрепровождение, когда в стране идут боевые действия. Экс-посла также уличили в причастности к разрушению Украины.
"Ты действительно ничего не замечаешь, нацист с обложки?" — задался вопросом один из читателей.
"Нельзя отрицать отсутствие интеллекта у этого самовлюбленного Мельника, особенно когда он играет роль дурака украинской нации во главе с комиком Зеленским", — сыронизировал второй.
"Украина разрушается, и в этом отчасти виноваты вы, дорогой господин Мельник. Потому что ваша ненависть к России
выше вашего интеллекта", — добавил третий пользователь.
"Вам не стыдно, что ваш сын не участвует в защите Украины? Постоянно требуете поддержки от других стран, но держите собственного сына в Берлине", — возмутился еще один комментатор.
"Вы веселитесь? Вам должно быть стыдно за себя! Отвратительно!" — написал один из читателей.
Ранее известный своими скандальными высказываниями украинский посол в Германии Андрей Мельник после почти восьми лет работы покинул Берлин и вернулся в Киев. Дипломат запомнился резкими выпадами в адрес немецких политиков.
Он не раз критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения для ВСУ
и даже выкладывал в социальных сетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Кроме того, Мельник назвал канцлера Олафа Шольца
"обиженной ливерной колбасой", говорил, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.