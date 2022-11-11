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Как сделать масло в домашних условиях своими руками: рецепты
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Как сделать сливочное масло своими руками: технология и простые рецепты
Для приготовления масла нужно взять очень жирные сливки. Это могут быть, как сливки из домашнего молока, так и сливки, купленные в магазине с максимальной жирностью 33-36%. Чтобы ускорить процесс взбивания, чашу миксера и венчик Ирина Сырцева рекомендует предварительно охладить в холодильнике. "Из 1 л сливок получается около 450 г масла. Количество масла, которое получится в итоге, зависит от жирности сливок и может немного отличаться от раза к разу", – говорит Ирина Сырцева.
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Закуска
Русская
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2,5
35
3
сливки жирные, 1 л
ледяная кипяченая вода, 800 мл
Взбить сливки на средней скорости. Через некоторое время от них начнёт отделяться жидкость (пахта). В этот момент нужно снизить скорость взбивания и продолжать взбивать до тех пор, когда масло соберется на венчике, а пахта останется в чаше миксера.
Шаг 1
Теперь нужно отделить масло от пахты через сито с марлей.
Шаг 2
В чашу миксера влить ледяную воду, выложить масло и взбивать пять минут насадкой крюк, чтобы из масла вышли остатки пахты. Проделать это три раза. Обычно этого достаточно, чтобы вода стала прозрачной.
Шаг 3
Тщательно вымесить масло деревянной лопаткой, чтобы оно стало единым комом.
Шаг 4
Придать маслу желаемую форму и убрать в морозильную камеру на час.
Шаг 5
общество, рецепты, простые рецепты
Как сделать сливочное масло своими руками: технология и простые рецепты
Это вариант для настоящих гурманов. Делать его в домашних условиях не сложнее, чем из коровьего. Продукт получается приятным на вкус и обладает нежным ароматом.
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молоко козье, 1,5 л
лед, 200 г
Молоко вылить в кастрюлю и подогреть на плите до 30 градусов. Можно воспользоваться сепаратором и прогнать сырье через него, чтобы отделить сливки.
Шаг 1
Или поставить молоко настаиваться в темное холодное место около 12 часов, затем собрать сливки (их количество должно получиться в соотношении 1/10) и положить в отдельную посуду.
Шаг 2
Готовые сливки оставить созревать на подоконнике на 24 часа при комнатной температуре.
Шаг 3
По прошествии суток убрать их в холодильник на 72 часа, они станут более густыми по консистенции.
Шаг 4
Маслобойку нужно наполовину загрузить сливками. А когда продукт увеличится в объеме добавить лед.
Шаг 5
Слить пахту и несколько раз промыть массу, обминая ее деревянной ложкой.
Шаг 6
Готовый продукт переместить в посуду для хранения, затянуть пищевой плёнкой и поставить в холодильник.
Шаг 7
общество, рецепты, простые рецепты
Как сделать сливочное масло своими руками: технология и простые рецепты
Кисло-сливочное масло, которое получается из сметаны, подходит и для выпечки, и для бутербродов. Сметана должна быть жирностью не менее 25%. Из 1 кг домашней сметаны получается примерно 460 г масла. Выход готового продукта зависит от жирности сметаны.
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домашняя сметана, 1 кг
чистая ледяная вода, 1 л
Домашнюю сметану комнатной температуры вылить в чашу миксера и взбивать по нарастающей скорости.
Шаг 1
Минут через пятнадцать в сметане начнут появляться кусочки масла. Продолжить взбивать до полного отделения масла от пахты.
Шаг 2
Слить пахту через сито и марлю, а полученное масло промыть в ледяной воде трижды.
Шаг 3
В отдельной ёмкости размять масло, слить лишнюю жидкость и потряхивая сформировать ком.
Шаг 4
Убрать готовое масло в морозильную камеру на час, чтобы оно затвердело.
Шаг 5
общество, рецепты, простые рецепты
Как сделать сливочное масло своими руками: технология и простые рецепты
"Для придания маслу разных вкусов, можно использовать ароматные травы и специи. Поиграйте со вкусами, добавив в масло розмарин или тмин, имбирь или чеснок, петрушку, цедру лимона или апельсина", – советует Ирина Сырцева. К рыбе отлично подойдет масло с зеленью.
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размягченное сливочное масло, 300 г
цедра одного лимона
измельченная петрушка, 60 г
зубчики чеснока, 3 шт.
масло для обжарки чеснока
Измельчить петрушку, натереть цедру лимона, обжарить чеснок, порезанный на мелкие кусочки.
Шаг 1
Добавить все подготовленные компоненты в размягченное масло и хорошо перемешать.
Шаг 2
Сформировать батон диаметром 5-6 см, завернуть в пергамент и убрать в морозильную камеру.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты
Как сделать сливочное масло своими руками: технология и простые рецепты
Чтобы сделать натуральное сливочное масло своими руками, не требуется специальное оборудование. Как приготовить вкусный домашний продукт из молока, сливок и... РИА Новости, 11.11.2022
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масло сливочное, 100 г
измельченный корень хрена , 40 г
острый молотый перец, 5 г
томатная паста, 40 г
соль
Сложить все ингредиенты в чашу блендера.
Шаг 1
Взбить все до однородного состояния.
Шаг 2
Выложить готовый продукт и заморозить, упаковав в пленку или фольгу.
Шаг 3
общество, рецепты, простые рецепты
Как сделать сливочное масло своими руками: технология и простые рецепты
Такой вариант домашнего масла подойдет для десертной намазки на блины, печенья, булочки.
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лимон, 1 шт.
масло сливочное (мягкое), 100 г
мед, 20 г
Тщательно вымыть лимон и положить его в кипяток на одну минуту.
Шаг 1
Затем нарезать цитрус на кусочки вместе с цедрой, удаляя семена и пропустить через мясорубку.
Шаг 2
Смешать с размягченным сливочным маслом и тщательно размешать до однородности.
Шаг 3
Добавить одну-две столовые ложки меда и вымесить. Отправить на хранение в холодное место.
Шаг 4
общество, рецепты, простые рецепты
18:29 11.11.2022 (обновлено: 18:33 11.11.2022)
 

Как сделать сливочное масло своими руками: технология и простые рецепты

© Pixabay / congerdesignКак сделать масло
Как сделать масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Pixabay / congerdesign
Как сделать масло
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Чтобы сделать натуральное сливочное масло своими руками, не требуется специальное оборудование. Как приготовить вкусный домашний продукт из молока, сливок и сметаны, простые и оригинальные пошаговые рецепты, условия хранения — в материале РИА Новости.

Как сделать масло в домашних условиях

Масло для многих людей –обязательная часть ежедневного рациона. Его используют для бутербродов, как добавку к кашам, выпечке, овощам. На рынке представлен широкий выбор сливочного масла от разных производителей, но чтобы быть полностью уверенными в качестве продукта можно готовить натуральное масло самостоятельно. Масло, сделанное своими руками – полезный продукт без консервантов, эмульгаторов, стабилизаторов и ароматизаторов.
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Особенности приготовления

Чтобы приготовить вкусное и натуральное домашнее масло потребуются только доступные ингредиенты и немного свободного времени. Его можно сделать из сливок, сметаны, цельного коровьего, козьего, овечьего молока и без использования специальных приспособлений:
  • Для приготовления масла в домашних условиях достаточно иметь обычный миксер.
  • Сливки лучше брать высокой жирности и холодными.
  • Чашу миксера и венчик для взбивания рекомендуется предварительно охладить в холодильнике.
  • Когда масло отделилось от жидкости, необходимо промыть его ледяной кипяченой водой.

Вкусные рецепты своими руками

Чтобы приготовить вкусное домашнее сливочное масло, нужно взять свежие густые сливки с высоким процентом жирности. Купить их можно на рынке. Если приобрести деревенские сливки нет возможности, то подойдут и магазинные.
Готовить сливочное масло в домашних условиях можно разными способами, используя миксер или маслобойку. А чтобы придать продукту особый вкусовой оттенок, можно добавить ароматные травы и специи. Своими рецептами приготовления поделилась Ирина Сырцева, владелец кондитерской студии "Карамельный лис".

Домашнее масло из сливок при помощи миксера

© Фото : FreepikВзбитые сливки
Взбитые сливки - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Freepik
Взбитые сливки
Для приготовления масла нужно взять очень жирные сливки. Это могут быть, как сливки из домашнего молока, так и сливки, купленные в магазине с максимальной жирностью 33-36%. Чтобы ускорить процесс взбивания, чашу миксера и венчик Ирина Сырцева рекомендует предварительно охладить в холодильнике. "Из 1 л сливок получается около 450 г масла. Количество масла, которое получится в итоге, зависит от жирности сливок и может немного отличаться от раза к разу", – говорит Ирина Сырцева.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
1 л
сливки жирные
800 мл
ледяная кипяченая вода
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
337 ккал
Белки
2,5 г
Жиры
35 г
Углеводы
3 г
Приготовление
1
Взбить сливки на средней скорости. Через некоторое время от них начнёт отделяться жидкость (пахта). В этот момент нужно снизить скорость взбивания и продолжать взбивать до тех пор, когда масло соберется на венчике, а пахта останется в чаше миксера.
2
Теперь нужно отделить масло от пахты через сито с марлей.
3
В чашу миксера влить ледяную воду, выложить масло и взбивать пять минут насадкой крюк, чтобы из масла вышли остатки пахты. Проделать это три раза. Обычно этого достаточно, чтобы вода стала прозрачной.
4
Тщательно вымесить масло деревянной лопаткой, чтобы оно стало единым комом.
5
Придать маслу желаемую форму и убрать в морозильную камеру на час.
© Pixabay / Myriams-FotosМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Pixabay / Myriams-Fotos
Молоко

Сливочное масло из молока

"Чтобы приготовить масло из непастеризованного молока, его нужно предварительно налить в банку с широким горлышком. Поставить молоко на 1-2 дня в холодильник, чтобы сливки скопились в верхней части банки, – советует эксперт. – Затем очень осторожно снять сливки и переложить в отдельную банку. Чтобы сливки созрели, поместить банку с содержимым в темный контейнер на 12 часов при комнатной температуре".
Приготовление
  1. 1
    Перед взбиванием нужно охладить сливки, а также чашу миксера и венчик.
  2. 2
    Взбивать до того момента, когда масло отделится от жидкости, затем снизить скорость взбивания.
  3. 3
    Продолжать взбивать пока всё масло не соберется на венчик.
  4. 4
    Жидкость слить через сито, а масло промыть в холодной воде до тех пор пока она не станет прозрачной.
  5. 5
    Затем остатки жидкости из масла слить, завернуть его в пергаментную бумагу и убрать в морозилку на 40 минут.

Сливочное масло из козьего молока

© Fotolia / NitrМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Fotolia / Nitr
Молоко
Это вариант для настоящих гурманов. Делать его в домашних условиях не сложнее, чем из коровьего. Продукт получается приятным на вкус и обладает нежным ароматом.
Ингредиенты
1,5 л
молоко козье
200 г
лед
Приготовление
1
Молоко вылить в кастрюлю и подогреть на плите до 30 градусов. Можно воспользоваться сепаратором и прогнать сырье через него, чтобы отделить сливки.
2
Или поставить молоко настаиваться в темное холодное место около 12 часов, затем собрать сливки (их количество должно получиться в соотношении 1/10) и положить в отдельную посуду.
3
Готовые сливки оставить созревать на подоконнике на 24 часа при комнатной температуре.
4
По прошествии суток убрать их в холодильник на 72 часа, они станут более густыми по консистенции.
5
Маслобойку нужно наполовину загрузить сливками. А когда продукт увеличится в объеме добавить лед.
6
Слить пахту и несколько раз промыть массу, обминая ее деревянной ложкой.
7
Готовый продукт переместить в посуду для хранения, затянуть пищевой плёнкой и поставить в холодильник.

Топлёное масло

© Фото : Unsplash/Megumi NachevТопленое масло
Топленое масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Unsplash/Megumi Nachev
Топленое масло
Чтобы приготовить топленое масло из сливочного, нужно следовать такому алгоритму:
  1. 1
    Порезать размягченное масло на кусочки и поместить в кастрюлю с толстым дном.
  2. 2
    На среднем огне дать растаять маслу, а далее топить его на медленном огне, аккуратно снимая образующуюся на поверхности пену.
  3. 3
    Важно следить за тем, чтобы осадок на дне не поднимался. Постепенно масло станет прозрачным и насыщенно жёлтым.
  4. 4
    Когда пена перестанет образовываться, перелить масло в другую кастрюлю, так чтобы осадок остался в первой кастрюле.
  5. 5
    Некоторое время продолжить нагревать масло до появления орехового запаха.
  6. 6
    Перелить масло через марлю в стеклянную банку и хранить в темном холодном месте.

Масло из сметаны

© Фото : Freepik / Racool_studioСметана
Сметана - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Freepik / Racool_studio
Сметана
Кисло-сливочное масло, которое получается из сметаны, подходит и для выпечки, и для бутербродов. Сметана должна быть жирностью не менее 25%. Из 1 кг домашней сметаны получается примерно 460 г масла. Выход готового продукта зависит от жирности сметаны.
Ингредиенты
1 кг
домашняя сметана
1 л
чистая ледяная вода
Приготовление
1
Домашнюю сметану комнатной температуры вылить в чашу миксера и взбивать по нарастающей скорости.
2
Минут через пятнадцать в сметане начнут появляться кусочки масла. Продолжить взбивать до полного отделения масла от пахты.
3
Слить пахту через сито и марлю, а полученное масло промыть в ледяной воде трижды.
4
В отдельной ёмкости размять масло, слить лишнюю жидкость и потряхивая сформировать ком.
5
Убрать готовое масло в морозильную камеру на час, чтобы оно затвердело.
© Pixabay / rodeopixСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Pixabay / rodeopix
Сливочное масло

Масло при помощи маслобойки

О таком способе приготовления масла рассказала Ирина Сырцева. Влить охлажденные до 15°С сливки в маслобойку, заполнив её на 2/3. Закрыть и взбивать от 10 до 30 минут. Время взбивания зависит от жирности сливок. Нужно периодически проверять, готово ли масло. При этом важно не забыть отключить маслобойку от сети перед открытием. Если масло собирается в ком, значит оно готово. Образовавшуюся пахту нужно через сито. Промыть ледяной водой, вылить лишнюю жидкость. Получившееся масло отжать и придать ему форму, завернуть в пергаментную бумагу и убрать в холод.

Масло со специями

© Flickr / warriorgrrlСпеции
Специи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Flickr / warriorgrrl
Специи
"Для придания маслу разных вкусов, можно использовать ароматные травы и специи. Поиграйте со вкусами, добавив в масло розмарин или тмин, имбирь или чеснок, петрушку, цедру лимона или апельсина", – советует Ирина Сырцева. К рыбе отлично подойдет масло с зеленью.
Ингредиенты
300 г
размягченное сливочное масло
по вкусу
цедра одного лимона
60 г
измельченная петрушка
3 шт.
зубчики чеснока
по вкусу
масло для обжарки чеснока
Приготовление
1
Измельчить петрушку, натереть цедру лимона, обжарить чеснок, порезанный на мелкие кусочки.
2
Добавить все подготовленные компоненты в размягченное масло и хорошо перемешать.
3
Сформировать батон диаметром 5-6 см, завернуть в пергамент и убрать в морозильную камеру.

Острое масло с хреном

© Flickr / davidzschiller Хрен
Хрен - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Flickr / davidzschiller
Хрен
Ингредиенты
100 г
масло сливочное
40 г
измельченный корень хрена
5 г
острый молотый перец
40 г
томатная паста
по вкусу
соль
Приготовление
1
Сложить все ингредиенты в чашу блендера.
2
Взбить все до однородного состояния.
3
Выложить готовый продукт и заморозить, упаковав в пленку или фольгу.

Лимонное масло с медом

© Pexels / arolina GrabowskaДевушка намазывает сливочное масло на хлеб
Девушка намазывает сливочное масло на хлеб
© Pexels / arolina Grabowska
Девушка намазывает сливочное масло на хлеб
Такой вариант домашнего масла подойдет для десертной намазки на блины, печенья, булочки.
Ингредиенты
1 шт.
лимон
100 г
масло сливочное (мягкое)
20 г
мед
Приготовление
1
Тщательно вымыть лимон и положить его в кипяток на одну минуту.
2
Затем нарезать цитрус на кусочки вместе с цедрой, удаляя семена и пропустить через мясорубку.
3
Смешать с размягченным сливочным маслом и тщательно размешать до однородности.
4
Добавить одну-две столовые ложки меда и вымесить. Отправить на хранение в холодное место.

Условия хранения домашнего сливочного масла

© Pixabay / congerdesignКусок сливочного масла со специями
Кусок сливочного масла со специями - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Pixabay / congerdesign
Кусок сливочного масла со специями
Готовое сливочное масло, сделанное в домашних условиях, лучше хранить в морозильной камере. Срок его годности в холодильнике составит всего 7-9 дней. Несоленое классическое масло в морозилке может храниться около пяти месяцев. В случае добавления в него соли срок годности увеличится до девяти месяцев. По истечении этого периода продукт начнет менять вкус.

Полезные свойства сливочного масла

Сливочное масло – это уникальный продукт здорового питания при умеренном употреблении теми, кому оно не запрещено по состоянию здоровья. Польза натурального масла в содержании нутриентов, которые необходимы для правильной работы организма, хорошего состояния костей, кожи, волос и ногтей, а также профилактики различных заболеваний.
Ирина Сырцева отмечает, что в сливочном масле содержатся жиры, которые помогают усваиваться витаминам А, D, E. "Употребляя немного сливочного масла каждый день, мы помогаем коже и волосам быть здоровыми и красивыми. Сливочное масло даёт дополнительную энергию и тепло, что особенно важно в холодное время года. А молочные жиры, содержащиеся в нем, повышают внимание и ускоряют мыслительные процессы", – говорит эксперт.
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