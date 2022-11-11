https://ria.ru/20221111/koreya-1830912180.html

США хотят испортить отношения Москвы и Сеула, заявил эксперт

США хотят испортить отношения Москвы и Сеула, заявил эксперт - РИА Новости, 11.11.2022

США хотят испортить отношения Москвы и Сеула, заявил эксперт

Вашингтон добивается поставок Южной Кореей артиллерийских снарядов в США не ради самих вооружений или военной помощи Украине, а чтобы охладить отношения Сеула и РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:39

2022-11-11T17:39

2022-11-11T17:42

южная корея

сша

украина

юн сок ель

владимир путин

нато

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СЕУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Вашингтон добивается поставок Южной Кореей артиллерийских снарядов в США не ради самих вооружений или военной помощи Украине, а чтобы охладить отношения Сеула и Москвы, еще сильнее привязать этим Южную Корею к альянсу проамериканских государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возложить на эти страны роль сдерживания Китая и России, рассказал в интервью РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сон Хун.Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщила, что Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды, которые те затем намерены поставить Украине. Минобороны Южной Кореи в ответ заявило, что переговоры ведутся исходя из условия, что конечным пользователем снарядов будут сами США, а Сеул по-прежнему не намерен поставлять летальные вооружения Украине."Бэкграунд поставок южнокорейских боеприпасов Украине в обход через США следующий. Вашингтон с момента начала специальной военной операции в феврале, не переставая, требовал от Южной Кореи поддержки в области вооружений. Я думаю, что запрос США о поддержке оружием вызван не просто недостатком военной поддержки Украины. Суть этого запроса в том, чтобы сделать Южную Корею еще глубже причастной к антироссийскому фронту", - пояснил эксперт.По словам Чже Сон Хуна, США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для противостояния Китаю и России, но для этого им необходимо испортить отношения Южной Кореи и РФ."В настоящее время, за исключением Северной Америки и европейских стран, единственными государствами, что участвуют в антироссийских санкциях, являются Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Эти четыре страны являются союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США все это время пытались, связав эти четыре страны, создать аналог НАТО в АТР, который сдерживал бы Китай. Вслед за с изменением мирового порядка США хотят предоставить этим странам роль сдерживания не только Китая, но одновременно и России. Для этого необходимо ослабить и охладить отношения Южной Кореи с РФ", - считает эксперт.Он отметил, что статья WSJ о том, что южнокорейские артиллерийские снаряды впоследствии будут переправлены на Украину, сама по себе "имела целью охладить отношения" Москвы и Сеула."Самая большая стратегическая ошибка США, вызвавшая нынешний хаос, то, что они обозначили Россию и Китай врагами ради монополизации своей гегемонии", - подытожил Чже Сон Хун.Ранее на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что России известно о планах Республики Корея косвенно поставлять оружие и боеприпасы на Украину через Польшу, и отметил, что это будет разрушать отношения Южной Кореи с РФ. Путин спросил, понравилось бы Сеулу, если бы РФ "возобновила бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению". Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ назвал какую-либо помощь Украине вопросом "южнокорейского суверенитета".Польша и Южная Корея уже подписали в июле рамочное соглашение о поставке тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50 с участием таких южнокорейских компаний, как Hyundai Rotem, Hanwha Defense и Korea Aerospace Industries (KAI). Hanwha Aerospace, которая произвела слияние с Hanwha Defense, 4 ноября также подписала исполнительный контракт на сумму 3,55 миллиарда долларов с Польшей на поставку реактивных систем залпового огня Chunmoo.Ранее эксперт РИА Новости директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник в посольстве Южной Кореи в Москве Пак Пён Хван отмечал, что в нынешних условиях есть вероятность "скрытых" поставок южнокорейских вооружений на Украину, если в договоре не будет прямых указаний со стороны Сеула не направлять туда вооружения.

https://ria.ru/20221111/ssha-1830645103.html

https://ria.ru/20221111/germaniya-1830724502.html

https://ria.ru/20221111/avenger-1830761401.html

https://ria.ru/20221103/koreya-1829123131.html

южная корея

сша

украина

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южная корея, сша, украина, юн сок ель, владимир путин, нато