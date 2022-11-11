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Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя - РИА Новости, 11.11.2022
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Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя
Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя - РИА Новости, 11.11.2022
Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя
Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации, заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:52
2022-11-11T12:02
в мире
кипр
узбекистан
владимир норов
мевлют чавушоглу
северный кипр
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САМАРКАНД (Узбекистан), 11 ноя – РИА Новости. Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации, заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.В Самарканде в пятницу состоялся саммит ОТГ. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам саммита сообщил телеканалу TRT Haber, что турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в организации."По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может", - сказал Норов по итогам саммита.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
https://ria.ru/20221028/kipr-1827399444.html
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северный кипр
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в мире, кипр, узбекистан, владимир норов, мевлют чавушоглу, северный кипр, турция
В мире, Кипр, Узбекистан, Владимир Норов, Мевлют Чавушоглу, Северный Кипр, Турция
11:52 11.11.2022 (обновлено: 12:02 11.11.2022)
 
Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя

Саммит тюркских государств в Узбекистане не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии. Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 11 ноя – РИА Новости. Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации, заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
В Самарканде в пятницу состоялся саммит ОТГ. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам саммита сообщил телеканалу TRT Haber, что турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в организации.
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"По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может", - сказал Норов по итогам саммита.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
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В миреКипрУзбекистанВладимир НоровМевлют ЧавушоглуСеверный КипрТурция
 
 
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