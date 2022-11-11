https://ria.ru/20221111/kipr-1830729405.html

Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя

Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя - РИА Новости, 11.11.2022

Саммит тюркских государств не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации, заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:52

2022-11-11T11:52

2022-11-11T12:02

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владимир норов

мевлют чавушоглу

северный кипр

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САМАРКАНД (Узбекистан), 11 ноя – РИА Новости. Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) не утверждал Северный Кипр в статусе наблюдателя организации, заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.В Самарканде в пятницу состоялся саммит ОТГ. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам саммита сообщил телеканалу TRT Haber, что турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в организации."По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может", - сказал Норов по итогам саммита.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.

https://ria.ru/20221028/kipr-1827399444.html

https://ria.ru/20221017/tashkent-1824604404.html

кипр

узбекистан

северный кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кипр, узбекистан, владимир норов, мевлют чавушоглу, северный кипр, турция