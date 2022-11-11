https://ria.ru/20221111/kipr-1830693207.html
Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств
Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств - РИА Новости, 11.11.2022
Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств
Турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в Организацию тюркских государств, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:34
2022-11-11T10:34
2022-11-11T10:47
в мире
северный кипр
турция
мевлют чавушоглу
кипр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743114581_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c4ec86fdf9a277b87820896f319eddd3.jpg
АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в Организацию тюркских государств, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Северный Кипр был признан только Турцией."Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств", - сообщил Чавушоглу, его слова приводит Гостелеканал TRT Haber.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html
https://ria.ru/20221109/turtsiya-1830155943.html
северный кипр
турция
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743114581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c708ac9a090deb561589e3701f8579e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный кипр, турция, мевлют чавушоглу, кипр
В мире, Северный Кипр, Турция, Мевлют Чавушоглу, Кипр
10:34 11.11.2022 (обновлено: 10:47 11.11.2022)
Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств
Турция заявила о принятии Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств