https://ria.ru/20221111/kipr-1830693207.html

Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств

Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств - РИА Новости, 11.11.2022

Турция заявила о принятии Северного Кипра в Организацию тюркских государств

Турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в Организацию тюркских государств, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:34

2022-11-11T10:34

2022-11-11T10:47

в мире

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мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турецкая Республика Северного Кипра стала наблюдателем в Организацию тюркских государств, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Северный Кипр был признан только Турцией."Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств", - сообщил Чавушоглу, его слова приводит Гостелеканал TRT Haber.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.

https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html

https://ria.ru/20221109/turtsiya-1830155943.html

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в мире, северный кипр, турция, мевлют чавушоглу, кипр