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Бюсты Пушкина и Ломоносова в киевском метро закрыли досками

Бюсты Пушкина и Ломоносова в киевском метро закрыли досками - РИА Новости, 11.11.2022

Бюсты Пушкина и Ломоносова в киевском метро закрыли досками

Бюсты писателя Максима Горького, ученого Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова на станции киевского метро "Университет"... РИА Новости, 11.11.2022

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бюсты писателя Максима Горького, ученого Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова на станции киевского метро "Университет" закрыли досками, сообщил украинский телеканал "ТСН"."В столичном метро на станции "Университет" бюсты Горького, Менделеева, Пушкина и Ломоносова закрыли досками", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ТСН".Станция метро "Университет" находится в Шевченковском районе Киева. Рядом с ней расположен Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Станция была открыта в 1960 году. На пилонах в центральном зале станции расположены бюсты восьми выдающихся деятелей науки и культуры.Помимо закрытых скульптур, на станции установлены бюсты украинского и советского патофизиолога, 7-го президента Академии наук Украины и вице-президента Академии Наук СССР, Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии первой степени Александра Богомольца, русского и украинского философа, поэта, баснописца и педагога Григория Сковороды, украинского писателя, поэта, ученого, публициста Ивана Франко, а также украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко.

https://ria.ru/20221111/pamyatnik-1830727783.html

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