https://ria.ru/20221111/khesron-1830747651.html

В Херсоне остаются от 80 до ста тысяч мирных граждан

В Херсоне остаются от 80 до ста тысяч мирных граждан - РИА Новости, 11.11.2022

В Херсоне остаются от 80 до ста тысяч мирных граждан

В Херсоне остаются порядка 80-100 тысяч мирных граждан, сообщил мэр города Александр Кобец. РИА Новости, 11.11.2022

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специальная военная операция на украине

сергей суровикин

сергей шойгу

херсон

россия

днепр (река)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Херсоне остаются порядка 80-100 тысяч мирных граждан, сообщил мэр города Александр Кобец."Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне. Это те люди, которые подтянулись сюда из других микрорайонов и городов", - сказал Кобец в эфире телеканала "Россия 24".Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.

https://ria.ru/20221111/kherson-1830742565.html

херсон

россия

днепр (река)

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сергей суровикин, сергей шойгу, херсон, россия, днепр (река)