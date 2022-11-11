https://ria.ru/20221111/kherson-1830742565.html

В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона

В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона

В Кремле не считают уход из Херсона и передислокацию войск на левый берег Днепра унизительной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:24

2022-11-11T12:24

2022-11-11T12:54

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Кремле не считают уход из Херсона и передислокацию войск на левый берег Днепра унизительной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.Он подчеркнул, что статус региона от этого не изменился.Песков уточнил, что власти не сожалеют о проведении церемонии при вхождении региона в состав страны.Кроме того, он добавил, что в Кремле не будут комментировать мнения аналитиков, некоторые из которых негативно оценили передислокацию союзных сил на левый берег Днепра.Песков предложил журналистам обратиться в Минобороны с вопросами по ситуации на Херсонском направлении.При этом он уточнил, что не может комментировать, обсуждались ли предварительно в Кремле решения по передислокации на левый берег Днепра, так как эта тема также касается проведения спецоперации.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник министру обороны, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221111/kherson-1830731300.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, дмитрий песков