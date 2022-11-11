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В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kherson-1830742565.html
В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона
В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона
В Кремле не считают уход из Херсона и передислокацию войск на левый берег Днепра унизительной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:24
2022-11-11T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Кремле не считают уход из Херсона и передислокацию войск на левый берег Днепра унизительной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.Он подчеркнул, что статус региона от этого не изменился.Песков уточнил, что власти не сожалеют о проведении церемонии при вхождении региона в состав страны.Кроме того, он добавил, что в Кремле не будут комментировать мнения аналитиков, некоторые из которых негативно оценили передислокацию союзных сил на левый берег Днепра.Песков предложил журналистам обратиться в Минобороны с вопросами по ситуации на Херсонском направлении.При этом он уточнил, что не может комментировать, обсуждались ли предварительно в Кремле решения по передислокации на левый берег Днепра, так как эта тема также касается проведения спецоперации.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. Как сообщил военачальник министру обороны, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221111/kherson-1830731300.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, херсон, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Дмитрий Песков
12:24 11.11.2022 (обновлено: 12:54 11.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали уход военных из Херсона

Песков отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона

© AFP 2022 / Olga MaltsevaРоссийские военнослужащие в Херсоне
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
Российские военнослужащие в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Кремле не считают уход из Херсона и передислокацию войск на левый берег Днепра унизительной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что статус региона от этого не изменился.
"Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", — пояснил пресс-секретарь.
Песков уточнил, что власти не сожалеют о проведении церемонии при вхождении региона в состав страны.
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Кроме того, он добавил, что в Кремле не будут комментировать мнения аналитиков, некоторые из которых негативно оценили передислокацию союзных сил на левый берег Днепра.
"Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается", — указал он.
Песков предложил журналистам обратиться в Минобороны с вопросами по ситуации на Херсонском направлении.
При этом он уточнил, что не может комментировать, обсуждались ли предварительно в Кремле решения по передислокации на левый берег Днепра, так как эта тема также касается проведения спецоперации.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра.
Как сообщил военачальник министру обороны, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы и грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Кроме того, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось также вывести более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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