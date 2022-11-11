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Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kherson-1830742116.html
Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону
Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону - РИА Новости, 11.11.2022
Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные оценки некоторых аналитиков по решению об отводе войск за Днепр на херсонском... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:23
2022-11-11T12:27
херсон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
специальная военная операция на украине
россия
сергей суровикин
сергей шойгу
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные оценки некоторых аналитиков по решению об отводе войск за Днепр на херсонском направлении, заявил, что экспертов много, а мнения разные, специальная военная операция продолжается."Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
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херсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, херсонская область
Херсон, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
12:23 11.11.2022 (обновлено: 12:27 11.11.2022)
 
Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону

Песков на негативные оценки решения по Херсону заявил, что спецоперация продолжается

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные оценки некоторых аналитиков по решению об отводе войск за Днепр на херсонском направлении, заявил, что экспертов много, а мнения разные, специальная военная операция продолжается.
"Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 21:19Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 10 ноября: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСергей СуровикинСергей ШойгуВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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