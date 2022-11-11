https://ria.ru/20221111/kherson-1830742116.html

Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону

Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону - РИА Новости, 11.11.2022

Песков прокомментировал негативные оценки решения по Херсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные оценки некоторых аналитиков по решению об отводе войск за Днепр на херсонском... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:23

2022-11-11T12:23

2022-11-11T12:27

херсон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

специальная военная операция на украине

россия

сергей суровикин

сергей шойгу

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя негативные оценки некоторых аналитиков по решению об отводе войск за Днепр на херсонском направлении, заявил, что экспертов много, а мнения разные, специальная военная операция продолжается."Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830624861.html

херсон

россия

херсонская область

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херсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, херсонская область