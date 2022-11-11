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В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kherson-1830741827.html
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:22
2022-11-11T12:22
специальная военная операция на украине
политика
россия
херсонская область
дмитрий песков
сергей суровикин
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, продолжает ли Россия считать всю Херсонскую область своей территорией и будет ли юридически прописывать статус правобережной части.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
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политика, россия, херсонская область , дмитрий песков, сергей суровикин, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:22 11.11.2022
 
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области

Песков заявил, что статус Херсонской области закреплен в Конституции и не может измениться

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, продолжает ли Россия считать всю Херсонскую область своей территорией и будет ли юридически прописывать статус правобережной части.
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияХерсонская областьДмитрий ПесковСергей СуровикинСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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