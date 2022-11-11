https://ria.ru/20221111/kherson-1830741827.html
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:22
2022-11-11T12:22
2022-11-11T12:22
специальная военная операция на украине
политика
россия
херсонская область
дмитрий песков
сергей суровикин
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, продолжает ли Россия считать всю Херсонскую область своей территорией и будет ли юридически прописывать статус правобережной части.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, херсонская область , дмитрий песков, сергей суровикин, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
Песков заявил, что статус Херсонской области закреплен в Конституции и не может измениться