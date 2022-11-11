https://ria.ru/20221111/kherson-1830741827.html

В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области

В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области

Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:22

2022-11-11T12:22

2022-11-11T12:22

специальная военная операция на украине

политика

россия

херсонская область

дмитрий песков

сергей суровикин

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Херсонская область – субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, продолжает ли Россия считать всю Херсонскую область своей территорией и будет ли юридически прописывать статус правобережной части.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, херсонская область , дмитрий песков, сергей суровикин, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр