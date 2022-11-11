https://ria.ru/20221111/kherson-1830724960.html

Херсонские власти заявили, что дали выехать с правого берега всем желающим

Херсонские власти заявили, что дали выехать с правого берега всем желающим - РИА Новости, 11.11.2022

Херсонские власти заявили, что дали выехать с правого берега всем желающим

С правого берега Днепра выехали все желающие граждане, власти региона предоставили им такую возможность, заявил глава правительства Херсонской области Сергей... РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T11:35

2022-11-11T12:08

специальная военная операция на украине

сергей елисеев

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херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. С правого берега Днепра выехали все желающие граждане, власти региона предоставили им такую возможность, заявил глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев."Мы дали возможность, постарались предоставить такую возможность всем, кто хотел выехать. Насильно мы никого не перевозили на левый берег. Но всем тем, кто хотел переехать на левый берег, мы такую возможность предоставили", - сказал Елисеев журналистам. Он сообщил, что, по его мнению, на данный момент на правоборежье "может оставаться порядка 60-70 тысяч" мирных граждан. Елисеев отметил, что власти региона постараются обеспечить правый берег светом и связью. "Свет с перебоями. Противник своими обстрелами и диверсионными актами повредил линии электропередачи. Сейчас весьма затруднительно проводить ремонтные работы, потому что бригады обстреливаются. Мы постараемся, насколько это возможно, все-таки обеспечить связью и светом правобережье", - подчеркнул глава правительства.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

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Кирилл Волков

сергей елисеев, безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, херсон, ситуация в днр и лнр