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На левобережье Херсонской области выстраивают надежную линию обороны - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kherson-1830680062.html
На левобережье Херсонской области выстраивают надежную линию обороны
На левобережье Херсонской области выстраивают надежную линию обороны - РИА Новости, 11.11.2022
На левобережье Херсонской области выстраивают надежную линию обороны
Российские войска создают линию обороны на левом берегу Днепра, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:02
2022-11-11T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
екатерина губарева
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска создают линию обороны на левом берегу Днепра, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева."Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления", — сказала она.По ее словам, это происходит по всему левому берегу Днепра на территории области.При маневре российских войск также присутствовали корреспонденты РИА Новости. Они отметили, что подразделения передислоцировались в темное время суток с соблюдением светомаскировки, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого берега реки.Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Командующий подчеркнул, что из региона удалось эвакуировать более 115 тысяч мирных жителей.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаевско-криворожском направлении в строгом соответствии с планом, сообщили накануне в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
херсонская область
днепр (река)
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Светомаскировка и темное время суток: как проходил переход войск РФ на левый берег Днепра
Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при переходе российских войск на позиции на левом берегу Днепра
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безопасность, херсонская область , днепр (река), екатерина губарева, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Екатерина Губарева, Вооруженные силы РФ
10:02 11.11.2022 (обновлено: 10:31 11.11.2022)
 
На левобережье Херсонской области выстраивают надежную линию обороны

Губарева: на левом берегу Днепра строят надежную линию обороны, возводят укрепления

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Российские войска создают линию обороны на левом берегу Днепра, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
"Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления", — сказала она.
По ее словам, это происходит по всему левому берегу Днепра на территории области.
При маневре российских войск также присутствовали корреспонденты РИА Новости. Они отметили, что подразделения передислоцировались в темное время суток с соблюдением светомаскировки, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары.
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После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого берега реки.
Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Командующий подчеркнул, что из региона удалось эвакуировать более 115 тысяч мирных жителей.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаевско-криворожском направлении в строгом соответствии с планом, сообщили накануне в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьДнепр (река)Екатерина ГубареваВооруженные силы РФ
 
 
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