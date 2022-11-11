https://ria.ru/20221111/izrail-1830505496.html
В Израиле начали строить больше отелей
В Израиле начали строить больше отелей - РИА Новости, 11.11.2022
В Израиле начали строить больше отелей
Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Земельным управлением Израиля (ILA) работает над ускорением темпов строительства гостиниц, ожидается, что на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:07
2022-11-11T07:07
2022-11-11T07:14
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
йоэль развозов (министр туризма израиля)
израиль
министерство туризма израиля
куда можно лететь
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Земельным управлением Израиля (ILA) работает над ускорением темпов строительства гостиниц, ожидается, что на земельных участках, на которые открыт тендер, к концу 2023 года появятся более восьми тысяч номеров, сообщает пресс-служба туристического ведомства.В Минтуризма приводят такие цифры: за пять лет до пандемии номерной фонд был увеличен всего на пять тысяч комнат."Успешный маркетинг земельных участков — это еще один шаг на пути к достижению цели, которую я поставил: 10 миллионов гостей в год к 2030 году", – говорит министр туризма Йоэль Развозов. В настоящее время открыты тендеры на строительство отелей в Ашкелоне, Кирьят-Шмоне, Кирьят-Моцкине и Кацрине. Они входят в планы на 2022 год по добавлению 770 номеров на севере страны, 2100 на юге и 1650 на Мертвом море.Министерство туризма заявило, что наблюдает резкое увеличение количества заявок на каждый тендер.
https://ria.ru/20221107/izrail-1829775486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, йоэль развозов (министр туризма израиля), израиль, министерство туризма израиля, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Йоэль Развозов (министр туризма Израиля), Израиль, Министерство туризма Израиля, куда можно лететь, Отдых на море
07:07 11.11.2022 (обновлено: 07:14 11.11.2022)
В Израиле начали строить больше отелей
В Израиле к 2030 году ожидают 10 миллионов туристов и строят новые отели
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Земельным управлением Израиля (ILA) работает над ускорением темпов строительства гостиниц, ожидается, что на земельных участках, на которые открыт тендер, к концу 2023 года появятся более восьми тысяч номеров, сообщает пресс-служба туристического ведомства.
В Минтуризма приводят такие цифры: за пять лет до пандемии номерной фонд был увеличен всего на пять тысяч комнат.
"Успешный маркетинг земельных участков — это еще один шаг на пути к достижению цели, которую я поставил: 10 миллионов гостей в год к 2030 году", – говорит министр туризма Йоэль Развозов.
В настоящее время открыты тендеры на строительство отелей в Ашкелоне, Кирьят-Шмоне, Кирьят-Моцкине и Кацрине. Они входят в планы на 2022 год по добавлению 770 номеров на севере страны, 2100 на юге и 1650 на Мертвом море.
Министерство туризма заявило, что наблюдает резкое увеличение количества заявок на каждый тендер.