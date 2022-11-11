https://ria.ru/20221111/izrail-1830505496.html

В Израиле начали строить больше отелей

В Израиле начали строить больше отелей - РИА Новости, 11.11.2022

В Израиле начали строить больше отелей

Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Земельным управлением Израиля (ILA) работает над ускорением темпов строительства гостиниц, ожидается, что на... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:07

2022-11-11T07:07

2022-11-11T07:14

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

йоэль развозов (министр туризма израиля)

израиль

министерство туризма израиля

куда можно лететь

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Земельным управлением Израиля (ILA) работает над ускорением темпов строительства гостиниц, ожидается, что на земельных участках, на которые открыт тендер, к концу 2023 года появятся более восьми тысяч номеров, сообщает пресс-служба туристического ведомства.В Минтуризма приводят такие цифры: за пять лет до пандемии номерной фонд был увеличен всего на пять тысяч комнат."Успешный маркетинг земельных участков — это еще один шаг на пути к достижению цели, которую я поставил: 10 миллионов гостей в год к 2030 году", – говорит министр туризма Йоэль Развозов. В настоящее время открыты тендеры на строительство отелей в Ашкелоне, Кирьят-Шмоне, Кирьят-Моцкине и Кацрине. Они входят в планы на 2022 год по добавлению 770 номеров на севере страны, 2100 на юге и 1650 на Мертвом море.Министерство туризма заявило, что наблюдает резкое увеличение количества заявок на каждый тендер.

https://ria.ru/20221107/izrail-1829775486.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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