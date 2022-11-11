https://ria.ru/20221111/ges-1830707481.html

В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС

В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.11.2022

В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС

Киевские власти способны взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области, если для них это будет иметь значение, заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 11.11.2022

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специальная военная операция на украине

владимир константинов

безопасность

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республика крым

сергей суровикин

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Киевские власти способны взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области, если для них это будет иметь значение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин заявил, что при прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра."Планы Киева нам понятны. Моральных ограничений у этого режима нет и никогда не было. Можно взорвать атомную бомбу, они её взорвут, если кто-то им её даст. Можно подорвать плотину Каховской ГЭС, они сделают это, если поймут, что для них это имеет значение", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, нынешняя киевская власть - это опасный, террористический режим."Недооценивать его опасность ни в коем случае нельзя. Главная, стратегическая задача для Зеленского — бомбежкой приграничных территорий, терактами и провокациями по отношению к России расшатать ситуацию внутри нашей страны. Они и не скрывают этой цели", - подчеркнул глава парламента.Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра. Российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаевско-криворожском направлении в строгом соответствии с планом, сообщили в четверг в Минобороны.

https://ria.ru/20221109/plotina-1830317986.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

россия

херсонская область

республика крым

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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