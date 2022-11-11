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В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/ges-1830707481.html
В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС
В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.11.2022
В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС
Киевские власти способны взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области, если для них это будет иметь значение, заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:00
2022-11-11T11:00
специальная военная операция на украине
владимир константинов
безопасность
россия
херсонская область
республика крым
сергей суровикин
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Киевские власти способны взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области, если для них это будет иметь значение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин заявил, что при прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра."Планы Киева нам понятны. Моральных ограничений у этого режима нет и никогда не было. Можно взорвать атомную бомбу, они её взорвут, если кто-то им её даст. Можно подорвать плотину Каховской ГЭС, они сделают это, если поймут, что для них это имеет значение", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, нынешняя киевская власть - это опасный, террористический режим."Недооценивать его опасность ни в коем случае нельзя. Главная, стратегическая задача для Зеленского — бомбежкой приграничных территорий, терактами и провокациями по отношению к России расшатать ситуацию внутри нашей страны. Они и не скрывают этой цели", - подчеркнул глава парламента.Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра. Российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаевско-криворожском направлении в строгом соответствии с планом, сообщили в четверг в Минобороны.
https://ria.ru/20221109/plotina-1830317986.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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херсонская область
республика крым
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владимир константинов, безопасность, россия, херсонская область , республика крым, сергей суровикин, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Безопасность, Россия, Херсонская область , Республика Крым, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:00 11.11.2022
 
В Крыму считают, что Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС

Спикер парламента Крыма Константинов: Киев способен взорвать плотину Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Киевские власти способны взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области, если для них это будет иметь значение, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин заявил, что при прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу Днепра.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 18:11Специальная военная операция на Украине
Суровикин предупредил о последствиях мощной атаки на Каховскую плотину
"Планы Киева нам понятны. Моральных ограничений у этого режима нет и никогда не было. Можно взорвать атомную бомбу, они её взорвут, если кто-то им её даст. Можно подорвать плотину Каховской ГЭС, они сделают это, если поймут, что для них это имеет значение", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, нынешняя киевская власть - это опасный, террористический режим.
"Недооценивать его опасность ни в коем случае нельзя. Главная, стратегическая задача для Зеленского — бомбежкой приграничных территорий, терактами и провокациями по отношению к России расшатать ситуацию внутри нашей страны. Они и не скрывают этой цели", - подчеркнул глава парламента.
Суровикин сообщил в среду, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра. Российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаевско-криворожском направлении в строгом соответствии с планом, сообщили в четверг в Минобороны.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновБезопасностьРоссияХерсонская областьРеспублика КрымСергей СуровикинСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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