https://ria.ru/20221111/forum-1830765520.html

В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном

В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 11.11.2022

В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном

Оренбург готов к проведению XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 28 ноября, сказал губернатор Оренбургской области... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:19

2022-11-11T13:19

2022-11-11T13:19

оренбургская область

денис паслер

ермек кошербаев

казахстан

россия

оренбургская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830762751_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6992d8c2e3303b45ab75962cb3172e19.jpg

ОРЕНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Оренбург готов к проведению XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 28 ноября, сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе встречи с послом Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.По его словам, особенно важно тесное, эффективное взаимодействие между регионами Казахстана и России. Он уверен, что форум послужит отправной точкой для нового этапа развития взаимоотношений между Казахстаном и Россией и конкретно Оренбургской областью.Губернатор Оренбургской области подчеркнул, что форум продолжит конструктивный диалог стран-соседей и будет способствовать расширению сотрудничества между регионами РФ и Казахстаном.Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что в этом году на форуме решено сделать акцент на сотрудничестве в транспортно-логистической сфере в современных условиях и снятии инфраструктурных ограничений международной торговли.Объем взаимной торговли Оренбуржья с Казахстаном по итогам 8 месяцев текущего года достиг 335,6 миллиона долларов, показав рост в 1,5 раза к уровню января-августа 2021 года. Основу оренбургского экспорта составляет продукция ТЭК, в то же время существенную долю в его структуре занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйцо.

https://ria.ru/20220929/investitsii-1820285215.html

https://ria.ru/20220921/finmenedzhment-1818453095.html

казахстан

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис паслер, ермек кошербаев, казахстан, россия, оренбургская область, экономика