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В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 11.11.2022
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Оренбургская область
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В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном
В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 11.11.2022
В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном
Оренбург готов к проведению XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 28 ноября, сказал губернатор Оренбургской области... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:19
2022-11-11T13:19
оренбургская область
денис паслер
ермек кошербаев
казахстан
россия
оренбургская область
экономика
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ОРЕНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Оренбург готов к проведению XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 28 ноября, сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе встречи с послом Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.По его словам, особенно важно тесное, эффективное взаимодействие между регионами Казахстана и России. Он уверен, что форум послужит отправной точкой для нового этапа развития взаимоотношений между Казахстаном и Россией и конкретно Оренбургской областью.Губернатор Оренбургской области подчеркнул, что форум продолжит конструктивный диалог стран-соседей и будет способствовать расширению сотрудничества между регионами РФ и Казахстаном.Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что в этом году на форуме решено сделать акцент на сотрудничестве в транспортно-логистической сфере в современных условиях и снятии инфраструктурных ограничений международной торговли.Объем взаимной торговли Оренбуржья с Казахстаном по итогам 8 месяцев текущего года достиг 335,6 миллиона долларов, показав рост в 1,5 раза к уровню января-августа 2021 года. Основу оренбургского экспорта составляет продукция ТЭК, в то же время существенную долю в его структуре занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйцо.
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денис паслер, ермек кошербаев, казахстан, россия, оренбургская область, экономика
Оренбургская область, Денис Паслер, Ермек Кошербаев, Казахстан, Россия, Оренбургская область, Экономика
13:19 11.11.2022
 

В Оренбурге пройдет форум сотрудничества между Россией и Казахстаном

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев во время совещания
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев во время совещания - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Ермек Кошербаев во время совещания
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ОРЕНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Оренбург готов к проведению XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 28 ноября, сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе встречи с послом Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.
"На территории Казахстана работают 11 тысяч компаний с участием российского капитала. По итогам 2021 года товарооборот с Россией составил 24 миллиарда долларов. На август 2022 года объем товарооборота Казахстана с Россией составлял около 16 миллиардов долларов. Теперь нужно думать над качественным наполнением товарооборота, переходить от сырьевой направленности к поставкам продуктов с высокой добавленной стоимостью", – цитирует пресс-служба правительства региона Кошербаева.
По его словам, особенно важно тесное, эффективное взаимодействие между регионами Казахстана и России. Он уверен, что форум послужит отправной точкой для нового этапа развития взаимоотношений между Казахстаном и Россией и конкретно Оренбургской областью.
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Губернатор Оренбургской области подчеркнул, что форум продолжит конструктивный диалог стран-соседей и будет способствовать расширению сотрудничества между регионами РФ и Казахстаном.
"Казахстан – стратегический партнер Оренбуржья, с которым регион связан прочными торгово-экономическими, социально-гуманитарными и добрососедскими отношениями. С коллегами из регионов Казахстана мы реализуем множество проектов в сфере экономики, науки и культуры. Совместно работаем над сохранением экосистемы бассейна трансграничной реки Урал", - сказал Паслер.
Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что в этом году на форуме решено сделать акцент на сотрудничестве в транспортно-логистической сфере в современных условиях и снятии инфраструктурных ограничений международной торговли.
"Считаю, что конструктивные дискуссии и подписанные двусторонние документы на "полях" Форума послужат основой для дальнейшего развития российско-казахстанских отношений по широкому спектру элементов взаимного сотрудничества, - прокомментировал Вольвач, слова которого приводит пресс-служба облправительства.
Объем взаимной торговли Оренбуржья с Казахстаном по итогам 8 месяцев текущего года достиг 335,6 миллиона долларов, показав рост в 1,5 раза к уровню января-августа 2021 года. Основу оренбургского экспорта составляет продукция ТЭК, в то же время существенную долю в его структуре занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйцо.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Оренбургская областьДенис ПаслерЕрмек КошербаевКазахстанРоссияОренбургская областьЭкономика
 
 
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