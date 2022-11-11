https://ria.ru/20221111/dtp-1830754174.html

Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае

Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае - РИА Новости, 11.11.2022

Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились 12... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:55

2022-11-11T12:55

2022-11-11T13:54

происшествия

красноярский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились 12 школьников, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились школьники", - говорится в сообщении.В четверг сообщалось, что школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края. Автобус столкнулся с легковым авто. По информации краевого главка МВД, пострадавших нет. В адрес администрации поселка направлена информация об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.

https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)