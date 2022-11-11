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Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае - РИА Новости, 11.11.2022
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Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае
Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае - РИА Новости, 11.11.2022
Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились 12... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:55
2022-11-11T13:54
происшествия
красноярский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились 12 школьников, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились школьники", - говорится в сообщении.В четверг сообщалось, что школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края. Автобус столкнулся с легковым авто. По информации краевого главка МВД, пострадавших нет. В адрес администрации поселка направлена информация об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.
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происшествия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
12:55 11.11.2022 (обновлено: 13:54 11.11.2022)
 
Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае

Бастрыкин поручил представить доклад о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае

© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краюНа месте ДТП со школьным автобусом в Курагинском районе Красноярского края
На месте ДТП со школьным автобусом в Курагинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : ГУ МВД по Красноярскому краю
На месте ДТП со школьным автобусом в Курагинском районе Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились 12 школьников, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились школьники", - говорится в сообщении.
В четверг сообщалось, что школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края. Автобус столкнулся с легковым авто. По информации краевого главка МВД, пострадавших нет. В адрес администрации поселка направлена информация об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.
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ПроисшествияКрасноярский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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