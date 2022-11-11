https://ria.ru/20221111/dtp-1830754174.html
Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае
Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае - РИА Новости, 11.11.2022
Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились 12... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:55
2022-11-11T12:55
2022-11-11T13:54
происшествия
красноярский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились 12 школьников, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил представить доклад о ДТП с автобусом в Красноярском крае, в котором находились школьники", - говорится в сообщении.В четверг сообщалось, что школьный автобус, перевозивший 12 первоклассников и сопровождающего, попал в ДТП в поселке Кошурниково на юге Красноярского края. Автобус столкнулся с легковым авто. По информации краевого главка МВД, пострадавших нет. В адрес администрации поселка направлена информация об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.
https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
12:55 11.11.2022 (обновлено: 13:54 11.11.2022)
Бастрыкину доложат о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае
Бастрыкин поручил представить доклад о ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае