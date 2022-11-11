https://ria.ru/20221111/dollar-1830784658.html

Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики

Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики - РИА Новости, 11.11.2022

Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Однако он РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:59

2022-11-11T13:59

2022-11-11T14:04

россия

экономика

герман греф

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Однако он не считает, что в России возможен такой курс."Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар – ред.) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому 50 рублей за доллар – это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей", - сказал банкир в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"."Но я не думаю, что такой курс мы увидим. Я думаю, что мы увидим постепенное ослабление рубля в следующем году. И интересы всех, в том числе интересы экспортеров, будут сбалансированы", - добавил Греф.Также он оценил влияние на экономику текущего курса. Греф не считает, что ЦБ или Минфин должны как-либо воздействовать на него. "Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит", - заявил банкир.

https://ria.ru/20221110/kurs-1830547226.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)