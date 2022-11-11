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Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики - РИА Новости, 11.11.2022
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Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики
Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики - РИА Новости, 11.11.2022
Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики
Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Однако он РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:59
2022-11-11T14:04
россия
экономика
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Однако он не считает, что в России возможен такой курс."Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар – ред.) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому 50 рублей за доллар – это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей", - сказал банкир в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"."Но я не думаю, что такой курс мы увидим. Я думаю, что мы увидим постепенное ослабление рубля в следующем году. И интересы всех, в том числе интересы экспортеров, будут сбалансированы", - добавил Греф.Также он оценил влияние на экономику текущего курса. Греф не считает, что ЦБ или Минфин должны как-либо воздействовать на него. "Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит", - заявил банкир.
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россия, экономика, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
13:59 11.11.2022 (обновлено: 14:04 11.11.2022)
 
Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики

Глава Сбербанка Греф заявил, что нынешний курс доллара никого не убивает

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Однако он не считает, что в России возможен такой курс.
"Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар – ред.) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому 50 рублей за доллар – это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей", - сказал банкир в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
"Но я не думаю, что такой курс мы увидим. Я думаю, что мы увидим постепенное ослабление рубля в следующем году. И интересы всех, в том числе интересы экспортеров, будут сбалансированы", - добавил Греф.
Также он оценил влияние на экономику текущего курса. Греф не считает, что ЦБ или Минфин должны как-либо воздействовать на него. "Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит", - заявил банкир.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 16:05Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на пятницу составил 61,24 рубля
 
РоссияЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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