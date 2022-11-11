https://ria.ru/20221111/dollar-1830784658.html
Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики
Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики - РИА Новости, 11.11.2022
Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики
Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Однако он РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:59
2022-11-11T13:59
2022-11-11T14:04
россия
экономика
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Однако он не считает, что в России возможен такой курс."Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар – ред.) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому 50 рублей за доллар – это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей", - сказал банкир в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"."Но я не думаю, что такой курс мы увидим. Я думаю, что мы увидим постепенное ослабление рубля в следующем году. И интересы всех, в том числе интересы экспортеров, будут сбалансированы", - добавил Греф.Также он оценил влияние на экономику текущего курса. Греф не считает, что ЦБ или Минфин должны как-либо воздействовать на него. "Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит", - заявил банкир.
https://ria.ru/20221110/kurs-1830547226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
13:59 11.11.2022 (обновлено: 14:04 11.11.2022)
Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики
Глава Сбербанка Греф заявил, что нынешний курс доллара никого не убивает