https://ria.ru/20221111/dogovor-1830967592.html
Пашинян рассказал о стремлении Еревана к подписанию мирного договора с Баку
Пашинян рассказал о стремлении Еревана к подписанию мирного договора с Баку - РИА Новости, 11.11.2022
Пашинян рассказал о стремлении Еревана к подписанию мирного договора с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:31
2022-11-11T21:31
2022-11-11T21:31
в мире
никол пашинян
армения
ереван
азербайджан
снг
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года."Мы все сделаем для этого", - сказал Пашинян, отвечая в интервью Общественному телевидению Армении на соответствующий вопрос журналистки.По его словам, есть несколько вариантов мирного договора - рамочный и не рамочный."Есть вариант подписания рамочного соглашения, который обозначит общие рамки отношений, не решая все возможные вопросы. Если по этому варианту для Азербайджана приемлемо двигаться вперед, то вполне возможно. Но мы сделаем все от нас зависящее", - отметил Пашинян.По его мнению, очень важно до вступления в силу мирного договора завершить процесс делимитации границы, чтобы избежать территориальных претензий в отношении Армении. "Мы сделали шаг в этом направлении, сославшись на содержание Алма-Атинской декларации (о создании СНГ- ред.), теперь нужно сделать дополнительные шаги", - заявил премьер.Он добавил, что армянская делегация представила в Вашингтоне свои предложения по мирному договору и ожидает реакции Баку.
https://ria.ru/20221111/obsuzhdenie-1830951042.html
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в мире, никол пашинян, армения, ереван, азербайджан, снг, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Никол Пашинян, Армения, Ереван, Азербайджан, СНГ, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян рассказал о стремлении Еревана к подписанию мирного договора с Баку
Премьер Армении Пашинян: Ереван будет стремиться до конца года подписать мирный договор