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Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/dnepr-1830758009.html
Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра
Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра
Все российские военнослужащие в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:04
2022-11-11T13:41
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Все российские военнослужащие в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны.Операция завершилась в 5:00 мск.Переброска прошла без каких-либо потерь личного состава и техники.Противник пытался сорвать перегруппировку войск и эвакуацию мирного населения. В течение ночи ВСУ пять раз ударили по переправам через Днепр из американской РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО сбили 28 снарядов, еще пять удалось отклонить от целей средствами радиоэлектронной борьбы.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение о выстраивании обороны на левом берегу Днепра. Это необходимо, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск.Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, что может привести к затоплению, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивалась с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221111/kherson-1830742116.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:04 11.11.2022 (обновлено: 13:41 11.11.2022)
 
Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра

Минобороны: российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра

© РИА Новости / Константин МихальчевскийКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Все российские военнослужащие в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны.
Операция завершилась в 5:00 мск.

"Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <...> Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции", — подчеркнули в ведомстве.

Переброска прошла без каких-либо потерь личного состава и техники.
"Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", — отметили в Минобороны.
Противник пытался сорвать перегруппировку войск и эвакуацию мирного населения. В течение ночи ВСУ пять раз ударили по переправам через Днепр из американской РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО сбили 28 снарядов, еще пять удалось отклонить от целей средствами радиоэлектронной борьбы.
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение о выстраивании обороны на левом берегу Днепра. Это необходимо, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск.
Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, что может привести к затоплению, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивалась с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Светомаскировка и темное время суток: как проходил переход войск РФ на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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