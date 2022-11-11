https://ria.ru/20221111/dnepr-1830758009.html

Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра

Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022

Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра

Все российские военнослужащие в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:04

2022-11-11T13:04

2022-11-11T13:41

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782051815_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_b37b00ba87af29add218bdaa625cc039.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Все российские военнослужащие в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны.Операция завершилась в 5:00 мск.Переброска прошла без каких-либо потерь личного состава и техники.Противник пытался сорвать перегруппировку войск и эвакуацию мирного населения. В течение ночи ВСУ пять раз ударили по переправам через Днепр из американской РСЗО HIMARS. Российские средства ПВО сбили 28 снарядов, еще пять удалось отклонить от целей средствами радиоэлектронной борьбы.Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что принято решение о выстраивании обороны на левом берегу Днепра. Это необходимо, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему принять все меры для безопасной переброски войск.Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины, что может привести к затоплению, которое повлечет значительные жертвы. Это также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивалась с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221111/kherson-1830742116.html

https://ria.ru/20221111/kherson-1830680062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф)