https://ria.ru/20221111/dnepr-1830679901.html

Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра

Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра - РИА Новости, 11.11.2022

Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра

Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при маневре российских войск на позиции на левом берегу Днепра. РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T12:56

россия

херсонская область

херсон

сергей суровикин

сергей шойгу

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АНТОНОВСКИЙ МОСТ (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при маневре российских войск на позиции на левом берегу Днепра.Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий."Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам", - рассказывает корреспондент на видео, размещенном в Telegram-канале РИА Новости. По его словам, эвакуация проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту, по которому следовала колесная техника.В четверг Минобороны РФ сообщало, что войска РФ выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаево-криворожском направлении в строгом соответствии с планом.

https://ria.ru/20221110/kherson-1830619123.html

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херсонская область

херсон

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Светомаскировка и темное время суток: как проходил переход войск РФ на левый берег Днепра Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при переходе российских войск на позиции на левом берегу Днепра 2022-11-11T10:02 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , херсон, сергей суровикин, сергей шойгу