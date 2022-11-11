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Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
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Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра
Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра
Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при маневре российских войск на позиции на левом берегу Днепра. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:02
2022-11-11T12:56
россия
херсонская область
херсон
сергей суровикин
сергей шойгу
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АНТОНОВСКИЙ МОСТ (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при маневре российских войск на позиции на левом берегу Днепра.Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий."Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам", - рассказывает корреспондент на видео, размещенном в Telegram-канале РИА Новости. По его словам, эвакуация проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту, по которому следовала колесная техника.В четверг Минобороны РФ сообщало, что войска РФ выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаево-криворожском направлении в строгом соответствии с планом.
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россия
херсонская область
херсон
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353
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Светомаскировка и темное время суток: как проходил переход войск РФ на левый берег Днепра
Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при переходе российских войск на позиции на левом берегу Днепра
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россия, херсонская область , херсон, сергей суровикин, сергей шойгу
Россия, Херсонская область , Херсон, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу
10:02 11.11.2022 (обновлено: 12:56 11.11.2022)
 
Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра

Корреспонденты РИА Новости рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра

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АНТОНОВСКИЙ МОСТ (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости присутствовали минувшей ночью при маневре российских войск на позиции на левом берегу Днепра.
Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.
"Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам", - рассказывает корреспондент на видео, размещенном в Telegram-канале РИА Новости. По его словам, эвакуация проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту, по которому следовала колесная техника.
В четверг Минобороны РФ сообщало, что войска РФ выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на николаево-криворожском направлении в строгом соответствии с планом.
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РоссияХерсонская областьХерсонСергей СуровикинСергей Шойгу
 
 
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