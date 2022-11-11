https://ria.ru/20221111/damba-1830819577.html

Реконструкция дамбы в Междуреченске решит вопрос паводковой безопасности

Реконструкция дамбы в Междуреченске решит вопрос паводковой безопасности - РИА Новости, 11.11.2022

Реконструкция дамбы в Междуреченске решит вопрос паводковой безопасности

Реконструкция дамбы в районе Чебал-Су в городе Междуреченске Кемеровской области позволит решить вопрос паводковой безопасности, на данный момент завершена... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:02

2022-11-11T15:02

2022-11-11T15:02

общество

россия

междуреченск

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820234527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e6ce99db977bfc9f5a07616aeafdecf.jpg

КЕМЕРОВО, 11 ноя – РИА Новости. Реконструкция дамбы в районе Чебал-Су в городе Междуреченске Кемеровской области позволит решить вопрос паводковой безопасности, на данный момент завершена реконструкция первого участка дамбы реки Томь, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."В Междуреченске завершили реконструкцию первого участка дамбы реки Томь в районе Чебал-Су. Объект 1959 года постройки вошел в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению Президента РФ (Владимира Путина - ред.)", – говорится в сообщении.Уточняется, на сегодняшний день из 3,9 километра гидротехнического сооружения полностью обновили 1,6 километра."Завершена первая очередь реконструкции этого важного для безопасности людей объекта. Дамба в Чебал-Су с 2005 года не справлялась с паводковыми водами из-за ветхости, Томь подтапливала огороды. Для решения проблемы и создания комфорта для жителей этой части региона, объект был включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению Президента России Владимира Путина. Это позволило нам получить софинансирование работ из резервного фонда Правительства России. В реконструкцию первой очереди вложено 221,16 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Для реконструкции оставшегося участка дамбы протяженностью 2,3 километра подготовлена проектно-сметная документация, сейчас она направлена на прохождение государственной экспертизы. Предварительная стоимость оставшихся работ оценена в 680 миллионов рублей."Полная реконструкция всей дамбы позволит защитить от последствий паводков свыше 1 800 человек, которые находятся в зоне возможного подтопления, социальные объекты, более 10 километров дорог, линии электропередачи, водопровод. В случае, если не будет стабильной работы гидротехнического сооружения, ущерб может составить 1,9 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.Работы на первой очереди дамбы реки Томь в районе Чебал-Су начались летом 2021 года. Строители увеличили ширину гребня до 6,5 метра, укрепили верхний откос, обустроили водопропускные сооружения и установили контрольно-измерительную аппаратуру.

https://ria.ru/20221111/kuzbass-1830681963.html

https://ria.ru/20221109/kuzbass-1830163620.html

https://ria.ru/20221106/damba-1829473310.html

россия

междуреченск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, междуреченск, кемеровская область