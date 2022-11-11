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В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2022
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В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2022
В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, за минувшие сутки в материковой части страны выявили 1150 новых подтвержденных случаев COVID-19 и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:34
2022-11-11T06:36
в мире
здоровье - общество
китай
гуандун
хэнань
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, за минувшие сутки в материковой части страны выявили 1150 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 9385 бессимптомных носителей, следует из данных государственного комитета по делам здравоохранения КНР.Большая часть новых случаев выявлена в южной провинции Гуандун (546 подтвержденных случаев и 2461 бессимптомный) и в провинции Хэнань (124 подтвержденных случая и 2881 бессимптомный). Также случаи заражения зарегистрированы в Пекине, Чунцине, автономном районе Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Юньнань, Шаньси, Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй, Сычуань, Шаньдун, Цзянсу.Вместе с тем за последние сутки в стране зарегистрировали 59 ввозных случаев COVID и 135 ввозных случаев заболевания, протекающего бессимптомно.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. Даже при выявлении всего нескольких случаев заражения на карантин могут зарыть целые районы и даже города. Весной этого года Шанхай три месяца провел в локдауне, что привело к крупным сбоям в производстве и поставках по всему миру, тогда в городе фиксировали рекордные для Китая показатели заражения, в некоторые дни выявляли свыше 20 тысяч случаев.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.Ранее эксперт по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа заявил государственному китайскому изданию Global Times, что власти в некоторых регионах Китая сделали борьбу с пандемией своим главным приоритетом, пренебрегая другими базовыми или неотложными потребностями населения, чем подвергли жизни людей опасности, по его словам, это необходимо исправить. Эксперт указал на то, что в некоторых регионах страны власти впустую растрачивают общественные ресурсы, требуя от населения слишком часто проходить ПЦР-тестирование.
https://ria.ru/20221110/vaktsina-1830455179.html
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китай
гуандун
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в мире, здоровье - общество, китай, гуандун, хэнань, коронавирус covid-19
В мире, Здоровье - Общество, Китай, Гуандун, Хэнань, Коронавирус COVID-19
06:34 11.11.2022 (обновлено: 06:36 11.11.2022)
 
В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР сообщил о росте заболеваемости COVID

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкМужчина сдает тест на COVID-19 в Пекине
Мужчина сдает тест на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Мужчина сдает тест на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, за минувшие сутки в материковой части страны выявили 1150 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 9385 бессимптомных носителей, следует из данных государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
Большая часть новых случаев выявлена в южной провинции Гуандун (546 подтвержденных случаев и 2461 бессимптомный) и в провинции Хэнань (124 подтвержденных случая и 2881 бессимптомный). Также случаи заражения зарегистрированы в Пекине, Чунцине, автономном районе Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Юньнань, Шаньси, Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй, Сычуань, Шаньдун, Цзянсу.
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Вместе с тем за последние сутки в стране зарегистрировали 59 ввозных случаев COVID и 135 ввозных случаев заболевания, протекающего бессимптомно.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. Даже при выявлении всего нескольких случаев заражения на карантин могут зарыть целые районы и даже города. Весной этого года Шанхай три месяца провел в локдауне, что привело к крупным сбоям в производстве и поставках по всему миру, тогда в городе фиксировали рекордные для Китая показатели заражения, в некоторые дни выявляли свыше 20 тысяч случаев.
В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.
Ранее эксперт по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа заявил государственному китайскому изданию Global Times, что власти в некоторых регионах Китая сделали борьбу с пандемией своим главным приоритетом, пренебрегая другими базовыми или неотложными потребностями населения, чем подвергли жизни людей опасности, по его словам, это необходимо исправить. Эксперт указал на то, что в некоторых регионах страны власти впустую растрачивают общественные ресурсы, требуя от населения слишком часто проходить ПЦР-тестирование.
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