https://ria.ru/20221111/covid-19-1830657808.html

В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.11.2022

В Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, за минувшие сутки в материковой части страны выявили 1150 новых подтвержденных случаев COVID-19 и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T06:34

2022-11-11T06:34

2022-11-11T06:36

в мире

здоровье - общество

китай

гуандун

хэнань

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, за минувшие сутки в материковой части страны выявили 1150 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 9385 бессимптомных носителей, следует из данных государственного комитета по делам здравоохранения КНР.Большая часть новых случаев выявлена в южной провинции Гуандун (546 подтвержденных случаев и 2461 бессимптомный) и в провинции Хэнань (124 подтвержденных случая и 2881 бессимптомный). Также случаи заражения зарегистрированы в Пекине, Чунцине, автономном районе Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Юньнань, Шаньси, Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй, Сычуань, Шаньдун, Цзянсу.Вместе с тем за последние сутки в стране зарегистрировали 59 ввозных случаев COVID и 135 ввозных случаев заболевания, протекающего бессимптомно.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. Даже при выявлении всего нескольких случаев заражения на карантин могут зарыть целые районы и даже города. Весной этого года Шанхай три месяца провел в локдауне, что привело к крупным сбоям в производстве и поставках по всему миру, тогда в городе фиксировали рекордные для Китая показатели заражения, в некоторые дни выявляли свыше 20 тысяч случаев.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.Ранее эксперт по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа заявил государственному китайскому изданию Global Times, что власти в некоторых регионах Китая сделали борьбу с пандемией своим главным приоритетом, пренебрегая другими базовыми или неотложными потребностями населения, чем подвергли жизни людей опасности, по его словам, это необходимо исправить. Эксперт указал на то, что в некоторых регионах страны власти впустую растрачивают общественные ресурсы, требуя от населения слишком часто проходить ПЦР-тестирование.

https://ria.ru/20221110/vaktsina-1830455179.html

https://ria.ru/20221109/koronavirus-1830358982.html

китай

гуандун

хэнань

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в мире, здоровье - общество, китай, гуандун, хэнань, коронавирус covid-19