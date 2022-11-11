https://ria.ru/20221111/chek-1830640865.html
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе - РИА Новости, 11.11.2022
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе
Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры государственно-правовых... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:15
2022-11-11T01:15
2022-11-11T01:15
общество
виктория щербакова
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.Эксперт напомнил, что российское законодательство требует от продавца предоставлять клиенту чек на бумажном или электронном носителе. Отправка чеков на телефон или почту более экологична, однако быстро проверить покупки, чтобы работник супермаркета не пробил "лишний" товар, легче по распечатанной форме.По словам Щербакова, к способам обмана покупателя относятся пробивание одного продукта за два, дешевого по цене дорогого, отличие цены на кассе и ценниках.Эксперт посоветовал проверять чек, не отходя от кассы, неважно на каком носителе. Если потребуются доказательства, можно просмотреть фиксирующую покупку видеозапись, добавил Щербаков.
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общество, виктория щербакова, рэу имени г. в. плеханова, россия
Общество, Виктория Щербакова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе
Эксперт Щербаков назвал частым методом обмана покупателя пробивание одного продукта за два
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, рассказал агентству "Прайм
" доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.
Эксперт напомнил, что российское законодательство требует от продавца предоставлять клиенту чек на бумажном или электронном носителе. Отправка чеков на телефон или почту более экологична, однако быстро проверить покупки, чтобы работник супермаркета не пробил "лишний" товар, легче по распечатанной форме.
По словам Щербакова, к способам обмана покупателя относятся пробивание одного продукта за два, дешевого по цене дорогого, отличие цены на кассе и ценниках.
Эксперт посоветовал проверять чек, не отходя от кассы, неважно на каком носителе. Если потребуются доказательства, можно просмотреть фиксирующую покупку видеозапись, добавил Щербаков.