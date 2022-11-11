Рейтинг@Mail.ru
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/chek-1830640865.html
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе - РИА Новости, 11.11.2022
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе
Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры государственно-правовых... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:15
2022-11-11T01:15
общество
виктория щербакова
рэу имени г. в. плеханова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:163:3112:1914_1920x0_80_0_0_89182d039a435d9969bdb52a10f7fbb6.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.Эксперт напомнил, что российское законодательство требует от продавца предоставлять клиенту чек на бумажном или электронном носителе. Отправка чеков на телефон или почту более экологична, однако быстро проверить покупки, чтобы работник супермаркета не пробил "лишний" товар, легче по распечатанной форме.По словам Щербакова, к способам обмана покупателя относятся пробивание одного продукта за два, дешевого по цене дорогого, отличие цены на кассе и ценниках.Эксперт посоветовал проверять чек, не отходя от кассы, неважно на каком носителе. Если потребуются доказательства, можно просмотреть фиксирующую покупку видеозапись, добавил Щербаков.
https://ria.ru/20221101/magaziny-1828294974.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_ef0261513923aeed742858aeff302784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктория щербакова, рэу имени г. в. плеханова, россия
Общество, Виктория Щербакова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия
01:15 11.11.2022
 
Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе

Эксперт Щербаков назвал частым методом обмана покупателя пробивание одного продукта за два

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, рассказал агентству "Прайм" доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.
Эксперт напомнил, что российское законодательство требует от продавца предоставлять клиенту чек на бумажном или электронном носителе. Отправка чеков на телефон или почту более экологична, однако быстро проверить покупки, чтобы работник супермаркета не пробил "лишний" товар, легче по распечатанной форме.
По словам Щербакова, к способам обмана покупателя относятся пробивание одного продукта за два, дешевого по цене дорогого, отличие цены на кассе и ценниках.
Эксперт посоветовал проверять чек, не отходя от кассы, неважно на каком носителе. Если потребуются доказательства, можно просмотреть фиксирующую покупку видеозапись, добавил Щербаков.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 02:10
Россиянам рассказали, как чаще всего обманывают в продуктовых магазинах
 
ОбществоВиктория ЩербаковаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала