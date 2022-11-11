https://ria.ru/20221111/but-1830850169.html

В Совфеде откроют выставку картин Бута, созданных им в тюрьме

В Совфеде откроют выставку картин Бута, созданных им в тюрьме - РИА Новости, 11.11.2022

В Совфеде откроют выставку картин Бута, созданных им в тюрьме

В Совете Федерации 15 ноября откроется выставка художественных работ предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:42

2022-11-11T15:42

2022-11-11T16:11

виктор бут

сша

в мире

григорий карасин

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации 15 ноября откроется выставка художественных работ предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Во вторник открывается выставка в Совете Федерации, которую мы организовали не только по той причине, что Виктор Бут - талантливый во всех смыслах, но и для поддержки и в знак уважения к человеку, сейчас страдает в заключении", - сказал сенатор.Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221109/but-1830375711.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бут, сша, в мире, григорий карасин, совет федерации рф, россия