15:42 11.11.2022 (обновлено: 16:11 11.11.2022)
В Совфеде откроют выставку картин Бута, созданных им в тюрьме
Карасин: в Совфеде откроют выставку картин Бута, созданных им в американской тюрьме
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации 15 ноября откроется выставка художественных работ предпринимателя Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Во вторник открывается выставка в Совете Федерации, которую мы организовали не только по той причине, что Виктор Бут - талантливый во всех смыслах, но и для поддержки и в знак уважения к человеку, сейчас страдает в заключении", - сказал сенатор.
Бут находится в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. Как ранее заявлял РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу, сейчас он в тюрьме строгого режима (федеральная тюрьма Мэрион в штате Иллинойс, спецблок коммуникационного контроля), известной как Северное Гуантанамо.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезен в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.