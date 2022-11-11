https://ria.ru/20221111/boyka-1830901120.html
MIA BOYKA рассмешила вопросом к Баскову о его работе в театре
MIA BOYKA рассмешила вопросом к Баскову о его работе в театре - РИА Новости, 11.11.2022
MIA BOYKA рассмешила вопросом к Баскову о его работе в театре
Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) опозорилась вопросом к Николаю Баскову о его работе в театре в эфире шоу "Битва поколений". Канал "МУЗ-ТВ" поделился эксклюзивным РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:46
2022-11-11T17:46
2022-11-11T18:43
шоубиз
николай басков
муз-тв (телеканал)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) опозорилась вопросом к Николаю Баскову о его работе в театре в эфире шоу "Битва поколений". Канал "МУЗ-ТВ" поделился эксклюзивным фрагментом передачи до ее выхода.Ее вопрос вызвал реакцию у членов жюри, представителей старшего поколения. Лариса Долина, Виктор Дробыш и Кай Метов рассмеялись, когда услышали его. Однако Басков дал исполнительнице развернутый ответ.Также он добавил, что ему стало тесно в рамках классической музыки. По этой причине он стал работать и в других жанрах. Певица принесла извинения звезде, сославшись на юный возраст.В субботу, 12 ноября, в новом выпуске программы приняли участие Басков и Егор Шип. Молодой исполнитель споет суперхит нулевых "Натуральный блондин", а народный артист исполнит вирусный трек "Пикачу".
https://ria.ru/20221017/dolina-1824591909.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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MIA BOYKA рассмешила коллег глупым вопросом Николаю Баскову
MIA BOYKA рассмешила коллег глупым вопросом Николаю Баскову
2022-11-11T17:46
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай басков, муз-тв (телеканал)
Шоубиз, Николай Басков, Муз-ТВ (телеканал)
17:46 11.11.2022 (обновлено: 18:43 11.11.2022)
MIA BOYKA рассмешила вопросом к Баскову о его работе в театре
MIA BOYKA рассмешила вопросом к певцу Николаю Баскову о его работе в театре
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) опозорилась вопросом к Николаю Баскову о его работе в театре в эфире шоу "Битва поколений". Канал "МУЗ-ТВ" поделился эксклюзивным фрагментом передачи до ее выхода.
"Николай, ваша песня – просто разрыв. И очень красиво вы поете. И знаете, похоже, как будто бы я в мюзикл попала. А вы в театре пели когда-нибудь мюзиклы?" – спросила артистка.
Ее вопрос вызвал реакцию у членов жюри, представителей старшего поколения. Лариса Долина, Виктор Дробыш и Кай Метов рассмеялись, когда услышали его.
"А вы в самодеятельности участвовали?" – пошутил продюсер.
Однако Басков дал исполнительнице развернутый ответ.
"Я пел в мюзикле "Призрак Оперы". Помимо этого я пел в "Большом" и "Мариинском" театрах, в "Лисео", и в Мадридской опере, и в Римской опере", – сообщил артист.
Также он добавил, что ему стало тесно в рамках классической музыки. По этой причине он стал работать и в других жанрах.
"Но так сложилось в моей жизни, что я понял, что мне тесно в этих рамках, и я хотел создать что-то своё. Пускай что-то спорное, что-то неспорное. Но я буду счастлив, если из моего репертуара даже останутся три, четыре, пять песен, но они будут вечными. Значит, уже творческая жизнь будет прожита не зря!" – признался артист.
Певица принесла извинения звезде, сославшись на юный возраст.
"Вы меня простите, пожалуйста, за мой вопрос. Все смеются, но я всё-таки представляю молодое поколение. И я не знала! Я многих песен не знаю, к своему сожалению. Но мы здесь для того, чтобы нам познакомиться с вашим поколением, а вам с нашим", – рассказала исполнительница.
В субботу, 12 ноября, в новом выпуске программы приняли участие Басков и Егор Шип. Молодой исполнитель споет суперхит нулевых "Натуральный блондин", а народный артист исполнит вирусный трек "Пикачу".