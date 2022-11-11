https://ria.ru/20221111/boyka-1830901120.html

MIA BOYKA рассмешила вопросом к Баскову о его работе в театре

MIA BOYKA рассмешила вопросом к Баскову о его работе в театре - РИА Новости, 11.11.2022

MIA BOYKA рассмешила вопросом к Баскову о его работе в театре

Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) опозорилась вопросом к Николаю Баскову о его работе в театре в эфире шоу "Битва поколений". Канал "МУЗ-ТВ" поделился эксклюзивным РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:46

2022-11-11T17:46

2022-11-11T18:43

шоубиз

николай басков

муз-тв (телеканал)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) опозорилась вопросом к Николаю Баскову о его работе в театре в эфире шоу "Битва поколений". Канал "МУЗ-ТВ" поделился эксклюзивным фрагментом передачи до ее выхода.Ее вопрос вызвал реакцию у членов жюри, представителей старшего поколения. Лариса Долина, Виктор Дробыш и Кай Метов рассмеялись, когда услышали его. Однако Басков дал исполнительнице развернутый ответ.Также он добавил, что ему стало тесно в рамках классической музыки. По этой причине он стал работать и в других жанрах. Певица принесла извинения звезде, сославшись на юный возраст.В субботу, 12 ноября, в новом выпуске программы приняли участие Басков и Егор Шип. Молодой исполнитель споет суперхит нулевых "Натуральный блондин", а народный артист исполнит вирусный трек "Пикачу".

https://ria.ru/20221017/dolina-1824591909.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

MIA BOYKA рассмешила коллег глупым вопросом Николаю Баскову MIA BOYKA рассмешила коллег глупым вопросом Николаю Баскову 2022-11-11T17:46 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай басков, муз-тв (телеканал)