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РКБ Татарстана получила международный статус цифровой клиники - РИА Новости, 11.11.2022
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https://ria.ru/20221111/bolnitsa-1830703670.html
РКБ Татарстана получила международный статус цифровой клиники
РКБ Татарстана получила международный статус цифровой клиники - РИА Новости, 11.11.2022
РКБ Татарстана получила международный статус цифровой клиники
Республиканская клиническая больница (РКБ) Татарстана прошла международную сертификацию HIMSS и получила международный статус цифровой клиники, сообщает РКБ. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:51
2022-11-11T10:51
республика татарстан
общество
здоровье - общество
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Республиканская клиническая больница (РКБ) Татарстана прошла международную сертификацию HIMSS и получила международный статус цифровой клиники, сообщает РКБ.HIMSS (The Healthcare Information and Management Systems Society) – сообщество информационных и управленческих систем здравоохранения. Единственная организация в мире, которая оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем."Республиканская клиническая больница Татарстана прошла международную сертификацию HIMSS, которая подтверждает соответствие стандартам цифровой клиники", - говорится в сообщении.Как напомнили в клинике, в объявленный в республике год цифровизации президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение в пилотном режиме провести модернизацию ведущего медучреждения минздрава региона. На цифровизацию РКБ правительство Татарстана выделило 450 миллионов рублей."Клиника министерства здравоохранения Татарстана стала первой цифровой клиникой в нашей структуре. В этом году РКБ пережила полную трансформацию процессов оказания медицинской помощи. Это один из главных проектов министерства цифровизации, который нам удалось совместно реализовать", - сказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.Клиника перешла на российскую информационную систему qMS, которая позволяет все медицинские процессы организовывать через единое информационное пространство: от оформления пациента до выписки из больницы. Например, система исключает переливание пациенту крови несовместимой группы, введение неправильных препаратов или таблеток, повторный анализ или задержку какого-либо обследования. То есть система минимизирует человеческий фактор и позволяет строить абсолютно прозрачный медицинский процесс."Информационная система помощи принятия правильных врачебных решений, какой является qMS, помогает избежать ошибок при назначении медикаментозной терапии, при идентификации, диагностике и лечении пациентов, сократить сроки получения результатов анализов и исследований. Тем самым информационная система способствуют повышению качества и безопасности медицинской деятельности организации", – пояснил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.
https://ria.ru/20221110/tatarstan-1830475420.html
https://ria.ru/20221028/ubiytsa-1827532481.html
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общество, здоровье - общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Здоровье - Общество, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
10:51 11.11.2022
 
РКБ Татарстана получила международный статус цифровой клиники

Республиканская больница Татарстана получила международный статус цифровой клиники

© Фото : Республиканская клиническая больница ТатарстанаРеспубликанская клиническая больница Татарстана
Республиканская клиническая больница Татарстана - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Республиканская клиническая больница Татарстана
Республиканская клиническая больница Татарстана
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Республиканская клиническая больница (РКБ) Татарстана прошла международную сертификацию HIMSS и получила международный статус цифровой клиники, сообщает РКБ.
HIMSS (The Healthcare Information and Management Systems Society) – сообщество информационных и управленческих систем здравоохранения. Единственная организация в мире, которая оценивает качество информатизации медицинской среды и эффективность медицинских информационных систем.
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"Республиканская клиническая больница Татарстана прошла международную сертификацию HIMSS, которая подтверждает соответствие стандартам цифровой клиники", - говорится в сообщении.
Как напомнили в клинике, в объявленный в республике год цифровизации президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение в пилотном режиме провести модернизацию ведущего медучреждения минздрава региона. На цифровизацию РКБ правительство Татарстана выделило 450 миллионов рублей.
"Клиника министерства здравоохранения Татарстана стала первой цифровой клиникой в нашей структуре. В этом году РКБ пережила полную трансформацию процессов оказания медицинской помощи. Это один из главных проектов министерства цифровизации, который нам удалось совместно реализовать", - сказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
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Клиника перешла на российскую информационную систему qMS, которая позволяет все медицинские процессы организовывать через единое информационное пространство: от оформления пациента до выписки из больницы. Например, система исключает переливание пациенту крови несовместимой группы, введение неправильных препаратов или таблеток, повторный анализ или задержку какого-либо обследования. То есть система минимизирует человеческий фактор и позволяет строить абсолютно прозрачный медицинский процесс.
"Информационная система помощи принятия правильных врачебных решений, какой является qMS, помогает избежать ошибок при назначении медикаментозной терапии, при идентификации, диагностике и лечении пациентов, сократить сроки получения результатов анализов и исследований. Тем самым информационная система способствуют повышению качества и безопасности медицинской деятельности организации", – пояснил главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.
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