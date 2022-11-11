https://ria.ru/20221111/bleyk-1830651329.html

Разведчик Блейк не сомневался в решении работать на СССР, заявил Нарышкин

Разведчик Блейк не сомневался в решении работать на СССР, заявил Нарышкин - РИА Новости, 11.11.2022

Разведчик Блейк не сомневался в решении работать на СССР, заявил Нарышкин

Легендарный разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк никогда не сомневался в своем принятом в начале 1950-х годов решении работать на СССР, благодаря... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:24

2022-11-11T03:24

2022-11-11T03:24

джордж блейк

сергей нарышкин

ссср

россия

англия

британская разведывательная служба mi6

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легендарный разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк никогда не сомневался в своем принятом в начале 1950-х годов решении работать на СССР, благодаря ему были выполнены крупные задачи по обеспечению безопасности Советского Союза, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.В пятницу исполняется 100 лет со дня рождения Блейка. По случаю этого юбилея на телеканале "Звезда" вышел документальный фильм о разведчике.Нарышкин в рамках фильма отметил, что Блейка отличала "фундаментальная убежденность в правоте того дела, которому он служил, когда начал работать вместе с советской внешней разведкой". Благодаря Блейку были найдены решения "больших и крупных задач по обеспечению безопасности нашей страны", сказал он.В фильме приведена записанная несколько лет назад аудиозапись обращения Блейка к коллегам по СВР, прежде всего к молодым сотрудникам российской внешней разведки."Вам предстоит непростая и ответственная миссия - спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня. Я верю в вас, в ваше бескорыстное и самоотверженное служение нашему общему делу, в ваш профессионализм. Верю в окончательную победу над подлым врагом. Эта вера дает мне жизненные силы", - говорил Блейк. "Есть прекрасное русское пожелание - "мир вашему дому". Чистого и солнечного неба всем над головой", - добавил тогда разведчик.Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). Был антифашистом, активным участником движения Сопротивления. В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6.В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).Скончался 26 декабря 2020 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, расположенном на территории штаб-квартиры СВР России.

https://ria.ru/20201226/bleyk-1591059453.html

https://ria.ru/20201230/bleyk-1591577637.html

https://ria.ru/20201230/bleyk-1591597107.html

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джордж блейк, сергей нарышкин, ссср, россия, англия, британская разведывательная служба mi6, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)