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В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов - РИА Новости, 10.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221110/yufu-1830216823.html
В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов
В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов - РИА Новости, 10.11.2022
В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов
Ученые ЮФУ создали молекулярную платформу, которая позволит комбинировать разные цветоэффекты в зависимости от типа воздействия и модификаций. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T05:00
2022-11-10T10:32
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
южный федеральный университет
российский научный фонд
ростов-на-дону
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые ЮФУ создали молекулярную платформу, которая позволит комбинировать разные цветоэффекты в зависимости от типа воздействия и модификаций.По словам исследователей, разработка дает возможность осуществлять прикладные решения для широкого спектра отраслей, включая медицину, вычислительную технику и электронику. Результаты исследования опубликованы в журнале Dyes and Pigments.Хромогенные эффекты — это совокупность явлений, связанных с изменением цвета под влиянием различного внешнего воздействия. На использовании хромогенных эффектов основаны решения в области медицины, химии и биологии (разнообразные сенсоры и системы для молекулярной визуализации), в молекулярной электронике (молекулярные переключатели и транзисторы), в компьютинге (системы записи, хранения и обработки оптической информации) и т.д.Современные разработки в этих областях, подчеркивают ученые, выдвигают требование полихромогенности — сочетанию нескольких хромогенных свойств в одной молекуле.Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) предложили молекулярную систему, способную к максимально широкому проявлению разнообразных хромогенных свойств. На такой платформе могут быть созданы различные технологические решения. Вариативность материалов реализуется за счет направленной структурной модификации базовой молекулярной системы.По сути, созданная система способна к генерации каждого из существующих цветоэффектов в зависимости от типа воздействия и модификаций. Они работают как пульт управления: что-то усиливают, что-то подавляют, решая конкретную задачу.Возможность структурной модификации позволяет рассматривать такую молекулярную систему в качестве платформы для создания полихромогенных молекул с заданными свойствами. Ученые подчеркивают, что разработка таких материалов будет стимулировать создание новых технологий на основе новой разработки.По сообщениям ученых, результаты исследования носят фундаментальный характер и обладают существенным потенциалом для практического использования. В ближайшем будущем разработанные молекулярные платформы станут основанием для проведения опытно-конструкторских разработок конкретных технологий.Исследования проводились в рамках проекта "Новые хромогенные свойства спиропиранов, обусловленные барохромным эффектом", поддержанного Российским научным фондом.ЮФУ является участником программы Минобрнауки "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство", а также реализует стратегический проект "Экспресс-разработка материалов" Программы развития ЮФУ до 2030 года.
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, южный федеральный университет, российский научный фонд, ростов-на-дону
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Южный федеральный университет, Российский научный фонд, Ростов-на-Дону
05:00 10.11.2022 (обновлено: 10:32 10.11.2022)
 

В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов

© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУВ лаборатории Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ
В лаборатории Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые ЮФУ создали молекулярную платформу, которая позволит комбинировать разные цветоэффекты в зависимости от типа воздействия и модификаций.
По словам исследователей, разработка дает возможность осуществлять прикладные решения для широкого спектра отраслей, включая медицину, вычислительную технику и электронику. Результаты исследования опубликованы в журнале Dyes and Pigments.
Хромогенные эффекты — это совокупность явлений, связанных с изменением цвета под влиянием различного внешнего воздействия. На использовании хромогенных эффектов основаны решения в области медицины, химии и биологии (разнообразные сенсоры и системы для молекулярной визуализации), в молекулярной электронике (молекулярные переключатели и транзисторы), в компьютинге (системы записи, хранения и обработки оптической информации) и т.д.
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Современные разработки в этих областях, подчеркивают ученые, выдвигают требование полихромогенности — сочетанию нескольких хромогенных свойств в одной молекуле.
Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) предложили молекулярную систему, способную к максимально широкому проявлению разнообразных хромогенных свойств. На такой платформе могут быть созданы различные технологические решения. Вариативность материалов реализуется за счет направленной структурной модификации базовой молекулярной системы.
По сути, созданная система способна к генерации каждого из существующих цветоэффектов в зависимости от типа воздействия и модификаций. Они работают как пульт управления: что-то усиливают, что-то подавляют, решая конкретную задачу.

"Мы разработали молекулярную систему, обладающую совокупностью хромогенных свойств. Их комбинация позволяет использовать ее в качестве флуоресцентных молекулярных переключателей, биполярных абсорбционных переключателей, фотодинамических хемосенсоров", — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории фотохимии ЮФУ Анатолий Чернышев.

© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУВ лаборатории Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ
В лаборатории Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Центр общественных коммуникаций ЮФУ
В лаборатории Научно-исследовательского института физической и органической химии ЮФУ
Возможность структурной модификации позволяет рассматривать такую молекулярную систему в качестве платформы для создания полихромогенных молекул с заданными свойствами. Ученые подчеркивают, что разработка таких материалов будет стимулировать создание новых технологий на основе новой разработки.
По сообщениям ученых, результаты исследования носят фундаментальный характер и обладают существенным потенциалом для практического использования. В ближайшем будущем разработанные молекулярные платформы станут основанием для проведения опытно-конструкторских разработок конкретных технологий.
Исследования проводились в рамках проекта "Новые хромогенные свойства спиропиранов, обусловленные барохромным эффектом", поддержанного Российским научным фондом.
ЮФУ является участником программы Минобрнауки "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство", а также реализует стратегический проект "Экспресс-разработка материалов" Программы развития ЮФУ до 2030 года.
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