https://ria.ru/20221110/yufu-1830216823.html

В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов

В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов - РИА Новости, 10.11.2022

В России создали молекулярную платформу для получения новых материалов

Ученые ЮФУ создали молекулярную платформу, которая позволит комбинировать разные цветоэффекты в зависимости от типа воздействия и модификаций. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T05:00

2022-11-10T05:00

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые ЮФУ создали молекулярную платформу, которая позволит комбинировать разные цветоэффекты в зависимости от типа воздействия и модификаций.По словам исследователей, разработка дает возможность осуществлять прикладные решения для широкого спектра отраслей, включая медицину, вычислительную технику и электронику. Результаты исследования опубликованы в журнале Dyes and Pigments.Хромогенные эффекты — это совокупность явлений, связанных с изменением цвета под влиянием различного внешнего воздействия. На использовании хромогенных эффектов основаны решения в области медицины, химии и биологии (разнообразные сенсоры и системы для молекулярной визуализации), в молекулярной электронике (молекулярные переключатели и транзисторы), в компьютинге (системы записи, хранения и обработки оптической информации) и т.д.Современные разработки в этих областях, подчеркивают ученые, выдвигают требование полихромогенности — сочетанию нескольких хромогенных свойств в одной молекуле.Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) предложили молекулярную систему, способную к максимально широкому проявлению разнообразных хромогенных свойств. На такой платформе могут быть созданы различные технологические решения. Вариативность материалов реализуется за счет направленной структурной модификации базовой молекулярной системы.По сути, созданная система способна к генерации каждого из существующих цветоэффектов в зависимости от типа воздействия и модификаций. Они работают как пульт управления: что-то усиливают, что-то подавляют, решая конкретную задачу.Возможность структурной модификации позволяет рассматривать такую молекулярную систему в качестве платформы для создания полихромогенных молекул с заданными свойствами. Ученые подчеркивают, что разработка таких материалов будет стимулировать создание новых технологий на основе новой разработки.По сообщениям ученых, результаты исследования носят фундаментальный характер и обладают существенным потенциалом для практического использования. В ближайшем будущем разработанные молекулярные платформы станут основанием для проведения опытно-конструкторских разработок конкретных технологий.Исследования проводились в рамках проекта "Новые хромогенные свойства спиропиранов, обусловленные барохромным эффектом", поддержанного Российским научным фондом.ЮФУ является участником программы Минобрнауки "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство", а также реализует стратегический проект "Экспресс-разработка материалов" Программы развития ЮФУ до 2030 года.

https://ria.ru/20220921/yufu-1818221380.html

https://ria.ru/20221027/urfu-1826844242.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, южный федеральный университет, российский научный фонд, ростов-на-дону