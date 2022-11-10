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Путин дал поручения правительству по выплатам на детей - РИА Новости, 10.11.2022
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Путин дал поручения правительству по выплатам на детей
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей - РИА Новости, 10.11.2022
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей
Президент России Владимир Путин поручил правительству России при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:58
2022-11-10T14:17
общество
владимир путин
россия
дети
правительство рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", - говорится в сообщении.Кроме того, кабмину поручено обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов российских регионов в части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, при необходимости оказывать дополнительную финансовую поддержку регионам РФ на эти выплаты.Доклад необходимо предоставить до 15 апреля 2023 года, далее - ежемесячно; ответственный за исполнение - премьер-министр Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, россия, дети, правительство рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Дети, Правительство РФ
13:58 10.11.2022 (обновлено: 14:17 10.11.2022)
 
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей

Путин поручил российскому правительству оказывать поддержку регионам по выплатам на детей

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмину поручено обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов российских регионов в части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, при необходимости оказывать дополнительную финансовую поддержку регионам РФ на эти выплаты.
Доклад необходимо предоставить до 15 апреля 2023 года, далее - ежемесячно; ответственный за исполнение - премьер-министр Михаил Мишустин.
Женщина у банкомата - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
13:39
Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ
 
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