https://ria.ru/20221110/vyplaty-1830493779.html

Путин дал поручения правительству по выплатам на детей

Путин дал поручения правительству по выплатам на детей - РИА Новости, 10.11.2022

Путин дал поручения правительству по выплатам на детей

Президент России Владимир Путин поручил правительству России при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:58

2022-11-10T13:58

2022-11-10T14:17

общество

владимир путин

россия

дети

правительство рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", - говорится в сообщении.Кроме того, кабмину поручено обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов российских регионов в части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, при необходимости оказывать дополнительную финансовую поддержку регионам РФ на эти выплаты.Доклад необходимо предоставить до 15 апреля 2023 года, далее - ежемесячно; ответственный за исполнение - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20221110/mrot-1830486834.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, дети, правительство рф